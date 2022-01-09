تقرير أممي سري: ميناء جاسك الإيراني مصدر أسلحة الحوثي

حدد تقرير سري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المصدر الرئيسي للأسلحة التي تهربها إيران إلى ميليشيا الحوثي في اليمن وغيرها في المنطقة.

وتؤكد بيانات التقرير السري أن كل شحنات السلاح التي تمد بها إيران ميليشيات الحوثي ووكلاء آخرين، وأغلبها صناعة روسية أو صينية، تنطلق من ميناء جاسك الإيراني على بحر عمان.

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وتتضمن تفاصيل تقرير مجلس الأمن أن إيران تستخدم قوارب وسفنا خشبية لنقل تلك الأسلحة من ميناء جاسك التابع للأسطول الإيراني.

واستند التقرير الأخير إلى شحنة أسلحة اعترضها الأسطول الأميركي في بحر العرب العام الماضي، وشحنة أخرى اعترضتها السعودية في عام 2020.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قال إن ميليشيا الحوثي تواصل انتهاكاتها للملاحة الدولية في البحر الأحمر، مؤكدا أن السفن التي تعرضت لهجمات قرصنة حوثية كانت بتخطيط من الحرس الثوري الإيراني، كما عرض التحالف مجموعة من الأدلة تشمل صورا ومقاطع فيديو تثبت الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات بدعم إيراني.

الصور تظهر ورشا في الصليف لصناعة المقذوفات، وأخرى لصوارخ باليستية يتم تجميعها في الحديدة التي تحولت لمركز رئيسي للحصول على الأسلحة من إيران.

المخططات الإيرانية أشار لها التحالف أيضا من خلال الكشف عن المسؤول الأول عن عمليات القرصنة الحوثية في البحر الأحمر، وهو المدعو منصور السعدي، بدعم من الحرس الثوري الذي كان ينسق خططه في اليمن حسن إيرلو السفير الإيراني السابق في اليمن.

كما عمدت طهران إلى استخدام السفينة العسكرية التابعة لها "سافيز" في نقل الأسلحة إلى الحديدة تحت غطاء مدني، حيث تم عرض صور تظهر الأسلحة التي حاولت إيران تهريبها عبر الحديدة.

تلك الأسلحة وفق التحالف يتم تجميعها في ميناء الحديدة قبل نقلها إلى مواقع أخرى بما فيها العاصمة صنعاء، بينما تستغل الميليشيات الحوثية منطقة قرب ميناء الصليف لتجربة الزوارق المفخخة بالقرب من الميناء معرضة حياة المدنيين للخطر.

كما أفاد التحالف أن الميليشيات الحوثية خططت للهجوم وخطف سفينة "روابي" التي كانت تحمل مساعدات للمتضررين من الأعاصير في جزيرة سقطرى، بينما هاجم الحوثيون القاطرة "رابغ 3" جنوب البحر الحمر، كما استهدفوا ناقلة النفط السعودية "بقيق" في البحر الأحمر.

كما عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن أدلة على تجنيد الحوثيين للأطفال لتهديد وقرصنة الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن الحوثيين يستخدمون منظومة نور الإيرانية لاستهداف السفن، مشددا على أن ممارسات الحوثيين المدعومة إيرانيا تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية.