.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في جبهات مأرب والساحل الغربي

  • الخط
This picture taken from a position held by Yemeni pro-government fighters, shows heavy smoke billowing behind the frontline with Huthi rebels, in the south of the strategic governorate of Marib, on January 4, 2021. Government forces and the Huthi rebels have been locked for months in a fierce battle for Marib, the government's last stronghold and capital of the northern oil-rich province of the same name. (Photo by AFP)
دخان المعارك في مأرب في 4 يناير الماضي
اليمن والحوثي

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في جبهات مأرب والساحل الغربي

الجيش والمقاومة الشعبية واصلا الأحد التقدم على امتداد مسارح العمليات القتالية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية اليوم الأحد، مقتل وإصابة العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي في قصف مدفعي للجيش اليمني وقصف جوي لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهات جنوب وغرب مأرب.

قوات الشرعية في جبهات القتال في مأرب
قوات الشرعية في جبهات القتال في مأرب

وقال موقع "26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن الجيش والمقاومة الشعبية واصلا اليوم التقدم على امتداد مسارح العمليات القتالية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، وتمكنا خلال الساعات الماضية من "دحر المليشيا الحوثية الإيرانية من عدة مواقع في الجبهة الجنوبية إثر هجوم واسع كبّد المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة".

وأضاف أنه بالتزامن مع ذلك "استهدف قصف مدفعي، تزامناً مع قصف مكثف لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتحركات وتعزيزات للمليشيا الحوثية بمختلف جبهات القتال جنوب وغرب المحافظة".

وأوضح أن المواجهات وضربات التحالف أسفرت عن "مصرع وجرح العشرات من عناصر المليشيا الإيرانية، علاوة على تدمير عدة آليات وعربات".

قوات الشرعية في جبهات القتال في مأرب
قوات الشرعية في جبهات القتال في مأرب

وقد استعادت قوات الشرعية في اليمن مؤخراً عدة مناطق في محافظتي مأرب وشبوة. وعلى مدى أكثر من عام، ظلت مأرب الواقعة في وسط اليمن ساحة القتال الرئيسية ومحور المعارك في الحرب الدائرة منذ سبع سنوات.

ويعيش في مدينة مأرب ثلاثة ملايين نسمة، بينهم ما يقرب من مليون شخص فروا من أجزاء أخرى من اليمن بعد أن استولى الحوثيون على صنعاء في أواخر 2014.

في سياق آخر، لقي 11 عنصراً من مقاتلي الميليشيات الحوثية مصرعهم وجرح 7 آخرون، اليوم الأحد، بقصف مركز دك أهدافاً متحركة في محافظتي تعز والحديدة غربي اليمن.

بعد إعلان تحريرها.. التحالف يكشف عن حصيلة قتلى الحوثيين في شبوة اليمن اليمن والحوثي بعد إعلان تحريرها.. التحالف يكشف عن حصيلة قتلى الحوثيين في شبوة

وأفاد إعلام القوات المشتركة أن الوحدات المرابطة في أطراف مديرية مقبنة بمحافظة تعز دمرت طقمين قتاليين للميليشيات الحوثية مما أدى لمصرع 8 كانوا على متنهما.

وفي جنوب الجراحي بمحافظة الحديدة، تم تدمير آلية تحمل سلاح رشاش، ومصرع 3 كانوا على متنها، فيما أصيب نحو 7 آخرون بقصف مدفعي على ثكنات وتحصينات قرب خطوط التماس، وفقا لذات المصدر.

وكانت القوات المشتركة كبدت ميليشيات الحوثي خلال الأيام القليلة الماضية خسائر بشرية ومادية كبيرة بضربات مركزة في مقبنة غرب تعز ومديريتي جبل راس والجراحي جنوب الحديدة، وذلك بالتزامن مع الانتصارات التي حققتها ألوية العمالقة- إحدى تشكيلات القوات المشتركة- في محافظة شبوة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سيارة تغيّر لونها مثل سيارة تغيّر لونها مثل "الحرباء".. جديد BMW في سوق أشعلتها المنافسة
إيطاليون يعارضون بيع منزل مرشح ليصبح الأغلى في العالم.. هذه قيمته! إيطاليون يعارضون بيع منزل مرشح ليصبح الأغلى في العالم.. هذه قيمته!
الأكثر قراءة
خبر سار لمعلمة المنصورة.. وظيفة جديدة ومقاضاة مصور الفيديو خبر سار لمعلمة المنصورة.. وظيفة جديدة ومقاضاة مصور الفيديو
جديد رجل الأعمال المصري واليتيمات.. تحقيق يورط قيادات جديد رجل الأعمال المصري واليتيمات.. تحقيق يورط قيادات
الصحة العالمية تكشف سر انتشار أوميكرون.. افتحوا النوافذ الصحة العالمية تكشف سر انتشار أوميكرون.. افتحوا النوافذ
"تصلي بدون حجاب".. فيديو لإلهام شاهين يثير ضجة والفنانة ترد
صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها
بعد عودته من الفضاء.. ملياردير ياباني: قدرت الأرض أكثر بعد عودته من الفضاء.. ملياردير ياباني: قدرت الأرض أكثر
قبل أن تذهب
كاميرا العربية ترافق الجيش اليمني في انتصاراته بمأرب
كاميرا العربية ترافق الجيش اليمني في انتصاراته بمأرب
اكتشف المزيد