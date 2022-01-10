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الأمم المتحدة: فرص التعافي باليمن ممكنة إذا توقفت الحرب الآن

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Yemeni young girls smile from the windows of a traditionnal house in the capital Sanaa's old city on May 14, 2015. The United Nations calls on all parties to the Yemen conflict to respect a humanitarian ceasefire in a bid to boost sorely-needed aid shipments. AFP PHOTO / MOHAMMED HUWAIS (Photo by MOHAMMED HUWAIS / AFP)
طفلتان يمنيتان تنظران من نافذة أحد منازل صعناء
اقتصاد اليمن

الأمم المتحدة: فرص التعافي باليمن ممكنة إذا توقفت الحرب الآن

تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الفقر المدقع في اليمن يمكن القضاء عليه بحلول 2047 إذا توقّف القتال

العربية.نت - أوسان سالم 

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في تقريره الثالث والأخير، الذي حمل عنوان "تقييم أثر النزاع في اليمن: مسارات التعافي"، وجد برنامج الأمم المتحدة الانمائي أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام مستدام وقابل للتنفيذ، فلا يزال هناك أمل بمستقبل أكثر إشراقاً في اليمن.

أما إذا استمرت الحرب، فيقدّر التقرير أن 3.1 مليون شخص سوف يفقدون أرواحهم بحلول عام 2030. علاوةً على ذلك، فإن نسبة متزايدة من هذه الوفيات لن تكون بسبب القتال، لكن بسبب تأثير الحرب على سبل العيش وأسعار الغذاء وتدهور الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية.

وتوصّل التقرير إلى أن الفقر المدقع في اليمن يمكن القضاء عليه في غضون جيل أو بحلول عام 2047 إذا توقّف القتال.

توزيع مساعدات عذائية في اليمن (أرشيفية)
توزيع مساعدات عذائية في اليمن (أرشيفية)

ووضع التقرير سبعة سيناريوهات مختلفة للتعافي من أجل فهم أفضل لآفاق وأولويات التعافي وإعادة الإعمار في اليمن.

وشدد التحليل على الحاجة إلى عملية تعافي شاملة تتضمن جميع قطاعات المجتمع اليمني وتضع الناس في قلب التوصيات الرئيسية والمحددة، مثل تمكين المرأة، والاستثمار في الزراعة، والحوكمة الجامعة، والاستفادة من القطاع الخاص.

4 صور
منها روبوت يحمي سيارتك من السرقة.. يمنية تطمح للعالمية باختراعاتها اليمن خاص منها روبوت يحمي سيارتك من السرقة.. يمنية تطمح للعالمية باختراعاتها

يُقصد بالتقرير أن يكون وثيقة استراتيجية تستكشف آثار النزاع في اليمن على التنمية، ونتائج التنمية العامة المرتبطة باتباع استراتيجيات بديلة، وإطاراً لفهم ما هو ممكن في بلد ما بعد النزاع.

ويعمل التقرير أيضاً كـ"وثيقة مناصرة" حيث يسلط الضوء على تكاليف النزاع الدائر في اليمن وأهمية استراتيجيات التعافي المنسقة والمتكاملة.

وخلص التقرير إلى أن اليمن سيكون قادراً على تعويض الوقت الضائع وتقديم فرص أفضل للشعب اليمني من خلال تحقيق اتفاق سلام، واتباع استراتيجية تعافي متكاملة، والاستفادة من فرص التحول الرئيسية.

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