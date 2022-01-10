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التحالف ينفذ 40 استهدافاً ضد الحوثي بمأرب وشبوة.. ومقتل العشرات

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مقاتلات تابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن
اليمن والحوثي

التحالف ينفذ 40 استهدافاً ضد الحوثي بمأرب وشبوة.. ومقتل العشرات

ألوية العمالقة تحقق تقدماً في مديرية النعمان بالبيضاء.. والقوات تزيل الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بمديرية العين

دبي - قناة العربية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، تنفيذ 11 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث دمرت تلك الاستهدافات 7 آليات عسكرية للحوثي، وأوقعت أكثر من 50 قتيلا من الميليشيات.

كما أكد التحالف تنفيذ 38 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في شبوة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن تدمير 29 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 220 عنصرا حوثياً.

هذا ويواصل لواء العمالقة، الاثنين، تمشيط وتأمين مديرية العين التي استعاد السيطرة عليها، فيما تقدمت بعض وحداته إلى مديرية نعمان في محافظة البيضاء.

وبذلك أصبحت كامل مديريات شبوة السبعة عشر تحت سيطرة الشرعية اليمنية، فيما انسحب الحوثيون باتجاه محافظة البيضاء المجاورة.

وتعكس هذه العملية حجم مخاوف الحوثيين من انتقال الصراع إلى مدينة البيضاء التي يقول مراقبون إنهم لا يمتلكون فيها أيّ حاضنة شعبية.

وقال مراسل "العربية" و"الحدث" إن قوات ألوية العمالقة تقوم بإزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات.

وشبوة هي ثالث أكبر محافظة مساحة في اليمن، حيث إنها محافظة محورية لها أهمية خاصة للجنوب بحكم موقعها الجغرافي الذي يتوسط البلاد.

وتكمن أهميتها في مواردها الطبيعية إذ تضم حقولا ومنشآت نفطية، وميناءين استراتيجيين لتصدير الغاز والنفط.

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وهي محافظة استراتيجية في الجنوب، فهي تحاذي مأرب كبرى المحافظات النفطية في اليمن من جهة الشمال، ومن الغرب محافظة البيضاء التي تعتبر قلب الجغرافية اليمنية.

وتشكل حاجز حماية للمحافظات الشرقية أي حضرموت والمهرة.

يُذكر أن استعادة شبوة له أهمية عسكرية كبيرة، فمن يسيطر على شبوة يتحكم بأهم مفاصل جغرافية اليمن.

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