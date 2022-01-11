الإرياني: الجيش يتقدم في مأرب وخسائر الحوثيين فادحة

شدد وزير الإعلام اليمني، معمّر الإرياني، الثلاثاء، على أن قوات الجيش أحرزت تقدماً كبيراً في جبهات جنوب محافظة مأرب.

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وأضاف في تغريدات عبر تويتر، أن هناك انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين جنوب المحافظة.

جاء ذلك بعدما أعلنت ألوية العمالقة اليوم الثلاثاء السيطرة على مناطق واسعة في مديرية حريب بمأرب.

كما أكدت على حسابها في تويتر سقوط خسائر فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي. إلا أنها لم تعط مزيدا من التفاصيل.

تشديد الخناق

وكان مراسل العربية/الحدث أفاد في وقت سابق اليوم أن الألوية دفعت بتعزيزاتها العسكرية إلى جنوب مأرب وشرق محافظة البيضاء، مضيفا أن عملية تشديد الخناق على الحوثيين في المنطقة بدأت.

بالتزامن، يستمر الجيش والمقاومة الشعبية في التقدم نحو المناطق الجنوبية لمأرب، في المحور الرملي لجبل البلق الشرقي تجاه الفليحة ومعسكر أم ريش لتطويق العناصر الحوثية الموجودة هناك.

1-ابطال ألوية العمالقة والجيش الوطني والمقاومة بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء 🇸🇦 يتمكنون من تحقيق تقدم كبير في جبهات جنوب محافظة مأرب، وتحرير أجزاء واسعة من مديرية حريب وسط انهيارات واسعة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 11, 2022

فيما يتواصل الدعم الجوي لتحالف دعم الشرعية، في رصد وضرب المجموعات الحوثية، بعد أن نفذ أمس 49 غارة في شبوة ومأرب أسفرت عن مقتل 270 حوثيا وتدمير 36 آلية عسكرية.

3 ملايين شخص في مأرب

وكانت المعارك في مأرب اشتدت منذ بداية العام، مع تكثيف الميليشيات هجماتها من أجل السيطرة على تلك المحافظة الغنية بالنفط والغاز على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.

ويعيش في مدينة مأرب حاليا ما يقارب ثلاثة ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.

يذكر أن عناصر ألوية العمالقة وقوات الجيش كانوا تمكنوا أمس الاثنين من تحرير كافة مديريات شبوة التي كانت في أيدي الميليشيات، بعد قتال استمر 10 أيام، لتنتقل المعركة الآن إلى محافظة البيضاء ومأرب أيضا.