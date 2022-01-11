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التحالف يدمّر آليات للحوثي بشبوة.. ومقتل 230 عنصراً

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عناصر من ألوية العمالقة في شبوة (فرانس برس)
عناصر من ألوية العمالقة في شبوة (فرانس برس)

التحالف يدمّر آليات للحوثي بشبوة.. ومقتل 230 عنصراً

محافظ شبوة: دور التحالف أساسي في تحرير مديريات شبوة

دبي - العربية.نت

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بعد تحرير كافة مديرياتها، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 37 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثي في محافظة شبوة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكد التحالف في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاستهدافات ضد الحوثيين بشبوة، دمرت 25 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 230 عنصراً.

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بدوره، شدد محافظ شبوة عوض العولقي، على أن دور التحالف أساسي في الانتصار على الحوثيين وتحرير مديريات المحافظة.

قتلى في مأرب

في موازاة ذلك، أشار التحالف إلى تنفيذ 22 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال إن الاستهدافات ضد الحوثي في مأرب دمرت 14 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 120 عنصرا.

بالتزامن، يستمر الجيش والمقاومة الشعبية في التقدم نحو المناطق الجنوبية لمأرب، في المحور الرملي لجبل البلق الشرقي تجاه الفليحة ومعسكر أم ريش لتطويق العناصر الحوثية الموجودة هناك.

تعزيزات جنوب مأرب

كما تدفع ألوية العمالقة بحسب مراسل العربية بتعزيزاتها العسكرية إلى جنوب مأرب وشرق محافظة البيضاء، حيث تقوم بعملية تمشيط في حريب (جنوب مأرب).

عناصر من ألوية العمالقة في شبوة (فرانس برس)
عناصر من ألوية العمالقة في شبوة (فرانس برس)

يذكر أن عناصر ألوية العمالقة وقوات الجيش كانوا تمكنوا أمس الاثنين من تحرير كافة مديريات شبوة التي كانت في أيدي الميليشيات، بعد قتال استمر 10 أيام، لتنتقل المعركة الآن إلى محافظة البيضاء ومأرب أيضا.

وكان الحوثيون سيطروا في سبتمبر 2021 على 3 مديريات جنوب شبوة، ألا وهي مديرية عسيلان وبيحان وعين، قبل أن تخرج أمس من سطوة الميليشيات.

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