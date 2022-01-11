.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد تحرير شبوة.. تشديد الخناق على الحوثيين جنوب مأرب

  • الخط
من مأرب (أسوشييتد برس)
من مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)

بعد تحرير شبوة.. تشديد الخناق على الحوثيين جنوب مأرب

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مع استرجاع الحكومة اليمنية أمس، السيطرة الكاملة على محافظة شبوة الغنية بموارد الطاقة من ميليشيات الحوثي، بدأ الجيش اليمني بمؤازرة المقاومة الشعبية والقبائل، التركيز أكثر وبكثافة ميدانية أقوى على محافظة مأرب المجاورة.

وأفادت مصادر محلية لمراسل العربية/الحدث اليوم الثلاثاء بتشديد الخناق على الميليشيات جنوبا.

شبوة.. ألغام الحوثيين تعيق عودة سكان بيحان وعسيلان اليمن اليمن والحوثي شبوة.. ألغام الحوثيين تعيق عودة سكان بيحان وعسيلان

كما أشارت إلى تقدم الجيش باتجاه عقبة ملعاء في مأرب.

العمليات تسير وفق المخطط

فيما شدد رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن صغير بن عزيز أمس على أن العمليات الميدانية تسير وفق الخطط المرسومة، وأن المكاسب تتعزز يومياً بفضل بسالة المقاتلين وما يتحلون به من كفاءة.

وكانت المعارك في المحافظة الواقعة وسط البلاد، اشتدت منذ بداية العام، مع تكثيف الميليشيات لهجماتها من أجل السيطرة على تلك المحافظة الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.

ويعيش في مدينة مأرب حاليا ما يقارب ثلاثة ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.

يذكر أن عناصر ألوية العمالقة وقوات الجيش كانوا تمكنوا أمس الاثنين من تحرير كافة مديريات شبوة التي كانت في أيدي الميليشيات، بعد قتال استمر 10 أيام.

وكان الحوثيون سيطروا في سبتمبر 2021 على 3 مديريات جنوب شبوة، ألا وهي مديرية عسيلان وبيحان وعين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل يصبح جيوكوفيتش بطل العالم في رافضي تلقي لقاحات كورونا؟ هل يصبح جيوكوفيتش بطل العالم في رافضي تلقي لقاحات كورونا؟
اكتشف المزيد