بعد تحرير شبوة.. تشديد الخناق على الحوثيين جنوب مأرب

مع استرجاع الحكومة اليمنية أمس، السيطرة الكاملة على محافظة شبوة الغنية بموارد الطاقة من ميليشيات الحوثي، بدأ الجيش اليمني بمؤازرة المقاومة الشعبية والقبائل، التركيز أكثر وبكثافة ميدانية أقوى على محافظة مأرب المجاورة.

وأفادت مصادر محلية لمراسل العربية/الحدث اليوم الثلاثاء بتشديد الخناق على الميليشيات جنوبا.

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كما أشارت إلى تقدم الجيش باتجاه عقبة ملعاء في مأرب.

العمليات تسير وفق المخطط

فيما شدد رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن صغير بن عزيز أمس على أن العمليات الميدانية تسير وفق الخطط المرسومة، وأن المكاسب تتعزز يومياً بفضل بسالة المقاتلين وما يتحلون به من كفاءة.

وكانت المعارك في المحافظة الواقعة وسط البلاد، اشتدت منذ بداية العام، مع تكثيف الميليشيات لهجماتها من أجل السيطرة على تلك المحافظة الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.

ويعيش في مدينة مأرب حاليا ما يقارب ثلاثة ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.

يذكر أن عناصر ألوية العمالقة وقوات الجيش كانوا تمكنوا أمس الاثنين من تحرير كافة مديريات شبوة التي كانت في أيدي الميليشيات، بعد قتال استمر 10 أيام.

وكان الحوثيون سيطروا في سبتمبر 2021 على 3 مديريات جنوب شبوة، ألا وهي مديرية عسيلان وبيحان وعين.