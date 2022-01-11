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اليمن.. مقتل وإصابة 7 مدنيين بانفجار لغم حوثي

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قوات الشرعية تنزع ألغاما زرعتها الميليشيات في مأرب - أرشيفية
اليمن والحوثي

اليمن.. مقتل وإصابة 7 مدنيين بانفجار لغم حوثي

زرعت الميليشيا في مناطق عدة في البلاد نحو مليوني لغم منذ 2015

العربية. نت - أوسان سالم

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قتل وأصيب 7 مدنيين، بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، في أحد الطرق بمحافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.

وقال المرصد اليمني للألغام، اليوم الإثنين، ان 4 مدنيين قتلوا واصيب 3 اخرين بانفجار لغم من مخلفات الحوثيين في مركبة مدنية اثناء مرورها بطريق فرعي في " وادي حريب" بمحافظة مارب.

إلى ذلك، أفاد المرصد اليمني للالغام، إن المدني "عبدالله بحيص حرملي 25 عامًا، أصيب بجروح متفرقة، منها بتر قدمه الأيمن، بانفجار لغم فردي للحوثيين، في منطقة "التبة المعلقة" شمال مديرية حرض، بمحافظة حجة.

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وتستخدم ميليشيا الحوثي وحدها من بين أطراف الصراع في اليمن الألغام في حربها على اليمنيين، وزرعت في مناطق عدة في البلاد نحو مليوني لغم منذ 2015، وفقاً لتقديرات خبراء نزاع الألغام.

وعمدت ميليشيا الحوثي منذ بداية الحرب إلى زرع أعداد كبيرة من الألغام في محافظات عدة، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المواطنين بينهم شيوخ وأطفال ونساء.

وحصدت هذه الألغام والتي تم زراعتها بصورة عشوائية وبدون خرائط، أرواح آلاف المدنيين وأصابت عشرات الآلاف منهم بإصابات خطيرة والبعض منهم تحولوا إلى معاقين.

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