التحالف: نفّذنا 17 استهدافا في مأرب خلال 24 ساعة

بينما يستمر الجيش اليمني بتنفيذ عمليات في مأرب، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أن قواته نفّذت 17 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في المحافظة خلال الـ 24 ساعة.

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وأضاف في بيان، أن الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية حوثية وقتلت أكثر من 110 عناصر.

كما أوضح أن الضربات دمّرت في البيضاء 10 آليات عسكرية للحوثيين وقتلت 90 عنصرا.

وكان مراسل "العربية/الحدث"، قد أفاد، الأربعاء، بأن الجيش اليمني سيطر على مواقع جديدة في عقبة ملعاء بمديرية حريب، لافتا إلى أن 3 كيلومترات تفصل بينه وبين معسكر أم ريش الاستراتيجي.



عزل الميليشيات

وأوضح أن الجيش عزل الميليشيات المتمركزة في سلسلة جبال البلق والمناطق المحيطة بها، بعد تقدمه في موقع اللجمة.

بالتزامن، أظهرت المشاهد من عين المكان تقدم الجيش على بعض التلال في ملعاء.

كما شدد أحد القادة الميدانيين على الأرض أن معنويات الجيش مرتفعة، لافتا إلى أن مقاتلي ألوية العملاقة الذين أتوا من مديرية عسيلان في شبوة، أمنوا "الناحية أو الكتف الشمالية" للجيش.

إنجازات أخرى

يذكر أن الألوية والجيش كانا حققا إنجازات عديدة خلال الأيام الماضية سواء في شبوة التي حررت كاملة، أو مأرب، حيث لا تزال المعارك والتقدم مستمرا، وسط ضربات جوية لتحالف دعم الشرعية لمواقع الحوثيين.

فيما سجلت خسائر فادحة في صفوف الميليشيات على الجبهات الجنوبية.

أتت تلك التطورات الميدانية، بعد أن كثفت الميليشيات منذ بداية العام، هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.

ويعيش في مدينة مأرب حاليا ما يقارب ثلاثة ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.