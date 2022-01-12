كاميرا تجسس حوثية إيرانية الصنع.. بقبضة ألوية العمالقة

مع تمشيطها للمناطق التي حررت مؤخرا في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، عثرت ألوية العمالقة على كاميرا مراقبة إيرانية الصنع كانت بحوزة الميليشيات الحوثية.

ففي فيديو نشر على حساب الألوية على يوتيوب، شرح أحد العناصر خصائص تلك الكاميرا، لافتا إلى أنها تنقل الأحداث مباشرة عبر الإنترنت وتتحرك بشكل آلي.

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كما أضاف أن مقاتلي الألوية عثروا عليها على إحدى التلال في مديرية عين التي شهدت خلال الأيام الماضية معارك ضارية ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

تمشيط مديرية عين

يذكر أن عمليات تمشيط مديرية عين التي أعلن تحريرها بشكل كامل من الميليشيات يوم الاثنين، لا تزال متواصلة من قبل ألوية العمالقة وقوات الجيش اليمني.

فيما تقوم الفرق الهندسية، بحسب ما أوضح مراسل العربية/الحدث أمس بتطهير المناطق المحررة حديثا في بيحان وعين من العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الحوثيون في الكثير من الطرقات.

وكانت قوات الجيش والألوية والمقاومة تمكنت قبل يومين من تحرير كامل شبوة، بعد طرد الميليشيات من مديريات عسيلان وبيحان وعين، إثر قتال استمر 10 أيام، بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن،.

لتنتقل المعركة الآن إلى محافظة البيضاء ومأرب أيضا.

وكان الحوثيون سيطروا في سبتمبر 2021 على 3 مديريات جنوب شبوة، قبل أن تخرج قبل أيام من قبضتهم.