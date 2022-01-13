اليمن.. مقتل خبيرين من مسام أثناء نزعهما ألغاما حوثية

نعى المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" مقتل اثنين من خبرائه بمنطقة الأكبر في حيس، غربي اليمن، أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني في نزع الألغام.

وأوضح بيان صادر عن مشروع مسام، اليوم الخميس، أن "مسام يقدم مرة أخرى من أبناء أسرته المتماسكة المتعاهدة على العطاء الإنساني، شهداء في سبيل القيام بمهمته السامية التى هدفها الأول والأخير خلاص اليمنيين من الألغام"، مؤكدا أن "هذه الفاجعة الدموية ليست الوحيدة التي هزت قلب هذا المشروع النبيل ولم تزحزح عزيمته على مواصلة المثابرة الإنسانية في سبيل تخليص اليمنيين من مأساة الألغام".

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وأضاف: "سبق لمسام أن ودع من أبنائه عددا من أفضل رجالاته شهامة وحنكة وإرادة، منهم بيتر شخومان وجوهان دان هان وأجيم هوتي ودامير بارادزيك وغوران فيكيك وسالم بن زيدة وعبد الله رسام أحمد رسام، وجمال محمد معوض جميع.. وغيرهم من أفراد فرق مسام الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل تلبية نداء اليمنيين في محنتهم مع الألغام".

ونقل البيان عن مدير عام مشروع مسام، أسامة القصيبي، تأكيده أن عمل مسام لن يثنيه ضحايا الواجب وكل العوائق الموجودة في اليمن، وقال: "في نهاية المطاف سوف ينتصر مسام ويصبح اليمن خاليا من الألغام".

وذكر المرصد اليمني للألغام أن قائد الفريق السابع والعشرين في مشروع مسام المهندس علي راشد حسين، وعضو الفريق شعفل علي عبدالله صالح، لقيا حتفهما أثناء عملهما في نزع حقل الألغام الحوثية المزروعة في منطقة محل الربيع بمديرية حيس.

وقدم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، التعازي بمقتل الخبيرين علي هادي حسين (قائد الفريق 27 مسام) وشعفل علي الردفاني (عضو الفريق) أثناء قيامهم بتطهير المناطق المحررة في منطقة "محل الربيع" بمديرية حيس محافظة الحديدة، من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في المنازل والمدارس والمساجد والمزارع والطرقات العامة

وفقد مشروع مسام لنزع الألغام أكثر من 10 من أعضائه منذ بدء عمله قبل ثلاث سنوات ونصف.

وتمكن المشروع السعودي من نزع أكثر من 300 ألف لغم حوثي حتى الآن.