بغطاء من التحالف.. الجيش يعلن تدمير 80% من أسلحة الحوثي بمأرب

أعلن الناطق باسم الجيش اليمني، عبده مجلي، الخميس، تدمير 80% من إجمالي أسلحة ومعدات ميليشيات الحوثي في محافظة مأرب بالمدفعية والطيران.

آخر تطورات المواجهات العنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا #الحوثي في جبهة حريب جنوب #مأرب مع مراسل #الحدث محمود الحميدي pic.twitter.com/0cPzYVRgaQ — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) January 13, 2022

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مجلي قوله، إن مدفعية الجيش وقوات العمالقة دمرت مواقع وأسلحة للحوثيين، فيما شاركت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بضربات جوية مركزة استهدفت العشرات من مواقع وتجمعات الجماعة، على امتداد مسرح العمليات القتالية وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

مادة اعلانية

في الأثناء، تواصل ألوية العمالقة تقدمها في جبهة حريب جنوب مأرب بعد معارك شرسة مع ميليشيات الحوثي التي قُتل العشرات من عناصرها خلال المواجهات في وقت تتحدث فيه قيادات عسكرية عن أن إعلان تحرير المدينة بات وشيكا.

وأفادت مصادر ميدانية أن قوات العمالقة تحاصر مديرية حريب من ثلاثة محاور، حيث وصلت إلى وادي لصاد القريب من عقبة ملعاء من الاتجاه الشمالي لقطع الإمدادات القادمة من مديرية الجوبة، وأيضا اقتربت من قلب المدينة في المحور الشرقي، ووصلت إلى جبال الذرعان، كما استطاعت قوات العمالقة تجاوز جبال شقير من المحور الجنوبي لحريب في اتجاه مديرية عين.

وفيما تدور اشتباكات عنيفة في منطقة الفليحة الجبلية بمديرية حريب مأرب بين قوات العمالقة والحوثيين اقتربت قوات الجيش الوطني والمقاومة جنوب مأرب منطقة الفليحة وسط الصحراء والاقتراب من معسكر أم ريش من محور ثالث.

هذا وأسفر هجوم للجيش الوطني والمقاومة، الخميس، عن ‏مصرع القيادي الحوثي، محمد علي حميد، في جنوب مأرب.

من جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير طائرة مروحية نقلتها ميليشيات الحوثي من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية.

كما أعلن التحالف عن رصده تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات، محذرا في الوقت ذاته ميليشيات الحوثي من تلك المحاولات.

يأتي ذلك فيما اعتبر محافظ شبوة عوض العولقي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن هناك عاملين يقفان خلف تحرير شبوة بشكل أساسي: الأول هو العمل العسكري المتمثل بالتحالف من الجو وقوات ألوية العمالقة على الأرض، أما العامل الثاني وفقا للعولقي فهو وحدة مكونات المحافظة ووحدة الصف.

وقال المحافظ إن عملية التحرير سبقتها اجتماعات مع جميع أبناء شبوة ومكوناتهم السياسية والأحزاب لوضع مصلحة المحافظة فوق الجميع، وتعهد محافظ شبوة بإحداث ثورة تنموية في المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وتشهد جبهات مأرب الجنوبية والغربية معارك شرسة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة والميليشيات الحوثية.

وضغطت قوات الشرعية في المحور الجنوبي على معسكر أم ريش من اتجاهين مع تقدم قوات العمالقة من الجنوب.

يأتي هذا بعد تضييق دائرة الخناق على الحوثيين وتنشيط الجبهة الشمالية الغربية.