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صعدة.. قتلى وجرحى من الحوثي بهجوم للجيش اليمني

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Newly recruited Houthi fighters chant slogans as they ride a military vehicle. (File Photo: AFP)
عناصر من ميليشيا الحوثي "أرشيفية"

صعدة.. قتلى وجرحى من الحوثي بهجوم للجيش اليمني

وحدات الجيش نكلت بعناصر الميليشيا الحوثية خلال الإغارة المباغتة على عدة مواقع، وأوقعت فيها قتلى وجرحى وأسرت عدداً منهم

العربية.نت - أوسان سالم

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نفذت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، هجوماً على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية الصفراء شرق محافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيات، شمالي اليمن.

وقال قائد لواء حرب 1 مشاة، العميد محمد الغنيمي: "إن وحدات من الجيش نفذت إغارة ناجحة على مجاميع ميليشيا الحوثي المتمركزة في المواقع المتقدمة في وادي شجع من جهته الجنوبية المطلة على تبة البليسة".

عناصر من الجيش اليمني
عناصر من الجيش اليمني

وأشار العميد الغنيمي في تصريح صحافي إلى أن وحدات الجيش نكلت بعناصر الميليشيا الحوثية في تلك المواقع خلال الإغارة المباغتة، وأوقعت فيها أعداداً من القتلى والجرحى وأسرت عددا منهم.

يأتي ذلك بعد إحباط الجيش اليمني عملية تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة.

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وقال قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي، إن الميليشيا الحوثية حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في جبل كرس الكلح بجبهة الملاحيط بمحور مران، مؤكدا تمكن أبطال الجيش من التصدي لهم بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعيارات النارية، ما أسفر عن جرح وقتل عدد منهم فيما لاذ البقية بالفرار تاركين الجثث وراءهم.

وأفاد اللواء العجابي "أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت التعزيزات التي كانت تحاول الوصول إلى نقاط الاشتباك وأجبرتهم على التراجع والعودة إلى مسافات بعيدة".

يذكر أن الجيش اليمني، مدعوماً من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، يخوض عمليات عسكرية في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

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