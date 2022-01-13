فيديو.. إتلاف ألغام بحرية زرعها الحوثيون بالبحر الأحمر

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن، الأربعاء، ثمانية ألغام بحرية كانت نشرتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر.

وبحسب المركز الإعلامي للمنطقة الخامسة، فقد عثرت قوات التشكيل البحري التابعة لها على نحو ثمانية ألغام بحرية في عرض البحر، وقامت بإتلافها.

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كما أشار إلى أن ذلك يأتي بعد يوم من نشر الميليشيات الحوثية الإرهابية قرابة 15 لغمًا بحريًا في المياه الإقليمية اليمنية.

وأكد أن قوات التشكيل البحري وفرقها الهندسية تواصل في الأثناء، البحث في عرض البحر عن الألغام التي تهدد حياة الصيادين والملاحة الدولية.

هذا وبلغ إجمالي الألغام البحرية التي أتلفتها قوات التشكيل في المنطقة العسكرية الخامسة خلال العام الماضي أكثر من 52 لغمًا بحريًا بينها 27 لغمًا بحريًا في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وكانت الحكومة اليمنية حذرت في وقت سابق من التهديد الخطير وغير المسبوق الذي باتت تشكله الألغام البحرية الحوثية على سلامة السفن التجارية وأمن حركة الملاحة في الممرات الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

كما تسببت الألغام البحرية التي تزرعها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمقتل عشرات الصيادين في السواحل اليمنية.

وتوقفت نتيجة تلك الألغام حركة الصيد في العديد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى تضرر آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد.