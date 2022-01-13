حادثة مؤلمة.. ميليشيا الحوثي تقتل مسناً أمام عائلته
أصابت رصاصة أطلقها القناص الحوثي الشيخ صالح البرماني أثناء قيادته سيارته لإسعاف ابنته
ارتكبت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، جريمة بشعة بحق مسن، اليوم الخميس، وقتلته أمام عائلته، وهو في طريقه لإسعاف ابنته إلى المستشفى في محافظة البيضاء، وسط البلاد.
وأفادت مصادر محلية وإعلامية، أن ميليشيا الحوثي قتلت مسنا في منتصف العقد السادس من عمره بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.
وذكرت أن المواطن صالح حسين مفشخ البرماني (65 عاما) من أهالي قرية الصلب عزلة أل برمان بمديرية الزاهر محافظة البيضاء، قتل برصاص قناص حوثي بمنطقة يراح الواقعة بين منطقتي آل برمان مديرية الزاهر محافظة البيضاء ومديرية الحد يافع بمحافظة لحج.
وبحسب شهود عيان كان القناص الحوثي متمركزاً في مواقع الوركاء، وأصابت رصاصة أطلقها القناص الحوثي الشيخ صالح البرماني أثناء قيادته سيارته لإسعاف ابنته إلى أحد المشافي وبرفقتهما طفلان من أحفاده وقتل على الفور، فيما نجت ابنته والطفلان، مؤكدين أنه تم نقل جثمان القتيل إلى مستوصف المسكب في بلد أهل أمحيد بمديرية الحد يافع.
وتقوم ميليشيا الحوثي بارتكاب جرائم مماثلة بشكل مستمر بحق المدنيين في البيضاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
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