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فيديو.. شاب يمني ينتزع أكثر من 50 لغماً حوثياً في شبوة

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حجة اليمن الجيش يلفت ألغام حوثية الألغام الحوثية 20 يناير 2021
ألغام حوثية
اليمن والحوثي

فيديو.. شاب يمني ينتزع أكثر من 50 لغماً حوثياً في شبوة

الشاب ومتطوعون يعملون على تطهير مناطقهم من الألغام دون أن يتمكنوا من الحصول على معدات أو أدوات للسلامة.

العربية.نت - أوسان سالم 

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في مغامرة وشجاعة فريدة، قرر شاب، في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، العمل على نزع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق تم تحريرها مؤخراً بمحافظته.

وبحسب المرصد اليمني للألغام، فإن شاباً من أبناء مديرية بيحان في شبوة بادر بنزع الألغام الحوثية من منطقته، بعد أن زرعتها الميليشيا الحوثية قبل طردها من المديرية قبل أيام.

وقال المرصد إن الشاب انتزع ‎الألغام التي زرعها الحوثيون في إحدى الطرق الفرعية بمنطقة المطيرية في بيحان.

وأوضح أن الشاب، الذي يعمل متطوعا إلى جانب آخرين من أبناء المنطقة، أنه انتزع أكثر من 50 لغما حوثيا.

وبحسب المرصد، فإن الشاب والمتطوعين الآخرين يعملون على تطهير مناطقهم من الألغام دون أن يتمكنوا من الحصول على معدات ولا أدوات للسلامة.

وعمدت الميليشيا الحوثية إلى زراعة الألغام المتنوعة في مديريات عسيلان وبيحان وعين غرب شبوة، قبل أن يتم طردها بعملية عسكرية خاضتها ألوية العمالقة بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وزرعت ميليشيا الحوثي أكثر من مليوني لغم في اليمن، تسببت بمقتل أكثر من 20 ألف مدني، بحسب تقارير حقوقية.

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