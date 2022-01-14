فيديو.. شاب يمني ينتزع أكثر من 50 لغماً حوثياً في شبوة

في مغامرة وشجاعة فريدة، قرر شاب، في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، العمل على نزع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق تم تحريرها مؤخراً بمحافظته.

وبحسب المرصد اليمني للألغام، فإن شاباً من أبناء مديرية بيحان في شبوة بادر بنزع الألغام الحوثية من منطقته، بعد أن زرعتها الميليشيا الحوثية قبل طردها من المديرية قبل أيام.

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وقال المرصد إن الشاب انتزع ‎الألغام التي زرعها الحوثيون في إحدى الطرق الفرعية بمنطقة المطيرية في بيحان.

وأوضح أن الشاب، الذي يعمل متطوعا إلى جانب آخرين من أبناء المنطقة، أنه انتزع أكثر من 50 لغما حوثيا.

يظهر الشاب هنا وقد انتزع نحو خمسين لغما للحوثيين في منطقة المطيرية في بيحان.#المرصد_اليمني_للألغام pic.twitter.com/8SUJWvdy1h — المرصد اليمني للألغام (@MinesInYemen) January 13, 2022

وبحسب المرصد، فإن الشاب والمتطوعين الآخرين يعملون على تطهير مناطقهم من الألغام دون أن يتمكنوا من الحصول على معدات ولا أدوات للسلامة.

وعمدت الميليشيا الحوثية إلى زراعة الألغام المتنوعة في مديريات عسيلان وبيحان وعين غرب شبوة، قبل أن يتم طردها بعملية عسكرية خاضتها ألوية العمالقة بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وزرعت ميليشيا الحوثي أكثر من مليوني لغم في اليمن، تسببت بمقتل أكثر من 20 ألف مدني، بحسب تقارير حقوقية.