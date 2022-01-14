ألوية العمالقة: مقتل 3 قيادات من ميليشيا الحوثي في جبهة حريب بمأرب

أفاد مراسل العربية بأن ألوية العمالقة استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي شمال مدينة حريب بظل استمرار الاشتباكات جنوب مأرب مما أسفر عن مقتل 3 قيادات من ميليشيا الحوثي في تلك الجبهة المشتعلة.

وتقدّمت الألوية تجاه مركز المدينة ووصلت إلى جبال الذرعان والعكرمة، حيث يتحصّن المئات من العناصر الحوثية الذين فروا من شبوة.

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من جهتها تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة من إخراج الميليشيات من مواقع حاكمة ومساحات واسعة باتجاه عقبة ملعا جنوب مأرب.

وحققت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، الخميس، تقدماً جديداً في الجبهة الجنوبية بمأرب، خلال معارك ألحقت بالميليشيا الحوثية الإيرانية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني أن الجيش والمقاومة شنّوا هجوماً كاسحاً تمكنوا خلاله من دحر الميليشيا الإيرانية من مواقع حاكمة ومساحات واسعة باتجاه عقبة ملعا جنوب مأرب.

وأكد سقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية بنيران الجيش وبغارات لطيران التحالف.

وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا الإيرانية.

ونشر المركز مقطع فيديو لتهاوي تحصينات الميليشيا الانقلابية أمام تقدمات الجيش والمقاومة جنوب مأرب.

وفي السياق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الخميس، أن قوات ألوية "اليمن السعيد" حققت "تقدمات نوعية" في جبهات مأرب الجنوبية، والتحمت مع ألوية العمالقة في ذات الجبهة.

وأشاد التحالف ببطولات ألوية العمالقة والدعم الإماراتي لـ "حرية اليمن السعيد"، وفق بلاغ مقتضب.

وتواصل قوات الجيش وألوية العمالقة التقدم على الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، وسيطرت على مواقع جديدة في عقبة ملعا بمديرية حريب، وأن 3 كيلومترات تفصل بينها وبين معسكر أم ريش الاستراتيجي، وفق مصادر ميدانية.

وأكدت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من عزل الميليشيا الحوثية المتمركزة في سلسلة جبال البلق والمناطق المحيطة بها، بعد تقدمها في موقع اللجمة.