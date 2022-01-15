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اليمن.. الجيش الوطني يحاصر الجبهة الجنوبية لمأرب بالكامل

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عناصر من الجيش اليمني
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اليمن والحوثي

اليمن.. الجيش الوطني يحاصر الجبهة الجنوبية لمأرب بالكامل

ألوية العمالقة تهاجم ميليشيا الحوثي من 3 محاور في مديرية حريب بمحافظة مأرب

دبي - قناة العربية

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أعلن الجيش اليمني، السبت، استمرار تقدم قواته على الجبهات في مأرب، وأنه تمكن من فرض حصار على الجبهة الجنوبية للمحافظة، وإغلاق المنافذ بشكل كامل.

كما أعلن استعادة أجزاء واسعة من البلق الشرقي بجبهة مأرب.

وأجبرت نيران الجيش الوطني ميليشيا الحوثي على الانسحاب من "اللجمة" و"العكد الرملي" و"النقعة"، وسط انهيارٍ في صفوف الميليشيات وتكبدها خسائر فادحة في عناصرها وأسلحتها.

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من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، أنه سيتم خلال الساعات القادمة الإعلانُ عن تحرير مديرية حريب في مأرب.

ويستمر هجوم ألوية العمالقة على ميليشيات الحوثي في مديرية حريب جنوب محافظة مأرب من عدة محاور للسيطرة على مركز المدينة التي يتحصن بها العناصر الحوثية، فيما تتقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة في منطقة الفليحة القريبة من معسكر أم ريش، وسط محاولات حوثية لعرقلة تقدم قوات الشرعية على مختلف جبهات القتال.

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