الجيش اليمني: غارة للتحالف تستهدف قيادات حوثية بجبهة صرواح غرب مأرب

قال الجيش اليمني، إن غارة للتحالف استهدفت قيادات حوثية في جبهة صرواح غرب مأرب، فيما أفادت مصادر العربية، اليوم السيت، أن الميليشيات الحوثية انسحبت من جبل البلق واللجمة تحت نيران الجيش اليمني.

وأضافت مصادر العربية أن الجيش الوطني اليمني يطبق الحصار على الجبهة الجنوبية لمأرب بالكامل.

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وحققت قوات الجيش اليمني وألوية العمالقة، الجمعة، انتصارات كبيرة ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية في مختلف جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مأرب، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان، إن وحدات من قوات الجيش شنّت هجوماً مباغتاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع استراتيجية في الجبهة الشمالية الغربية لمأرب، مؤكداً سقوط العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما ألقي القبض على عدد من العناصر الحوثية الإرهابية.

وفي الجبهة الجنوبية، شنّت قوات الجيش والمقاومة هجوماً واسعاً تمكنت خلاله من تحرير مناطق واسعة باتجاه عقبة ملعا مأرب، بحسب البيان.

وأوضح أن مسافة التقدم الذي حققه الجيش والمقاومة تزيد عن 10 كم.

ولفت البيان إلى أن ألوية العمالقة حققت تقدماً جديداً في عدّة محاور بجبهة حريب، وأصبحت على مقربة من الالتحام بقوات الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة ملعا، وسط تخبط وانهيار في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وبالتزامن مع المعارك شن طيران التحالف سلسلة غارات استهدفت تحصينات وتجمعات وتعزيزات للميليشيا الإيرانية في مواقع متفرقة جنوب مأرب، وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأكد المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن المعارك في الجبهة الجنوبية، التي ما تزال مستمرة حتى الآن، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية لا تحصى في صفوف ميليشيا إيران، مشيراً إلى أن عشرات الجثث الحوثية ما تزال متناثرة في الصحاري، البعض منها تركتها الميليشيات منذ أيام.