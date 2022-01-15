جريمة بشعة تهز صنعاء.. مسلح يقتل أمه وشقيقته ويصيب 2 آخرين
الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين أرسلت قوات لمحاولة إقناع الجاني بتسليم نفسه، إلا أنه رفض وقام بإطلاق النار عليهم
في جريمة بشعة هزت العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، أقدم أحد المسلحين، مساء الجمعة، على قتل أمه وشقيقته وإصابة شقيقه وشقيقته الأخرى.
وقالت مصادر محلية وإعلامية، إن مسلح يدعى عبدالوهاب يحيى صالح القايفي (20عاما)، أطلق النار من سلاح رشاش على أسرته في حي الحصبة شمال العاصمة صنعاء، ما تسبب بمقتل والدته وشقيقته على الفور.
وأضافت المصادر أن الجاني أطلق النار على شقيقه وأصابه بجروح خطيرة، فيما قام بطعن شقيقة أخرى له ما تسبب بإصابتها بجروح.
وذكرت المصادر أن الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين أرسلت قوات لمحاولة إقناع الجاني بتسليم نفسه، إلا أنه رفض وقام بإطلاق النار عليهم، قبل اقتحام المنزل وإطلاق النار على الجاني وإلقاء القبض عليه.. ورجحت إن الجاني يعاني من اضطراب نفسي.
وتعيش العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية انفلات أمني غير مسبوق ساهم في ارتفاع معدل الجرائم بسبب تردي الأوضاع المعيشية.
-
محامو لاعب المضرب الصربي: أستراليا أعادت احتجاز ديوكوفيتشأستراليا تلغي تأشيرة دخول نوفاك ديوكوفيتش إلى أراضيها للمرة الثانية بسبب عدم تلقيه اللقاح ضد كورونا الأخيرة
-
شاهد الأمير خالد الفيصل يشارك بالفلكلور الجنوبي بختام داكارشهد الأمير خالد الفيصل حفل تتويج الفائزين بالسباق في فئاته الست السعودية
-
القبض على سارقي سيارة أمام صاحبها في السعوديةاتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة السعودية
-
السعودية: فيديو يحبس الأنفاس لإنقاذ أشخاص علقوا بسيل جارفالدفاع المدني بمكة المكرمة: تم إنقاذ 4 أشخاص في واد بقرية البستان في مركز الأبواء" السعودية