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جريمة بشعة تهز صنعاء.. مسلح يقتل أمه وشقيقته ويصيب 2 آخرين

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إطلاق نار جريمة قتل
تعبيرية
اليمن والحوثي

جريمة بشعة تهز صنعاء.. مسلح يقتل أمه وشقيقته ويصيب 2 آخرين

الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين أرسلت قوات لمحاولة إقناع الجاني بتسليم نفسه، إلا أنه رفض وقام بإطلاق النار عليهم

العربية.نت - أوسان سالم

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في جريمة بشعة هزت العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، أقدم أحد المسلحين، مساء الجمعة، على قتل أمه وشقيقته وإصابة شقيقه وشقيقته الأخرى.

وقالت مصادر محلية وإعلامية، إن مسلح يدعى عبدالوهاب يحيى صالح القايفي (20عاما)، أطلق النار من سلاح رشاش على أسرته في حي الحصبة شمال العاصمة صنعاء، ما تسبب بمقتل والدته وشقيقته على الفور.

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وأضافت المصادر أن الجاني أطلق النار على شقيقه وأصابه بجروح خطيرة، فيما قام بطعن شقيقة أخرى له ما تسبب بإصابتها بجروح.

وذكرت المصادر أن الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين أرسلت قوات لمحاولة إقناع الجاني بتسليم نفسه، إلا أنه رفض وقام بإطلاق النار عليهم، قبل اقتحام المنزل وإطلاق النار على الجاني وإلقاء القبض عليه.. ورجحت إن الجاني يعاني من اضطراب نفسي.

وتعيش العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية انفلات أمني غير مسبوق ساهم في ارتفاع معدل الجرائم بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

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