ولاء الحوثي لقاسم سليماني يطال الرياضة.. قمصان عليها صورته

بخرق فاضح للقوانين الرياضية.. أرغمت قيادات ميليشيات الحوثي لاعبي ناديي الشعب والأهلي على ارتداء قمصان طبعت عليها صور قائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني في بطولة اخترعتها الميليشيا لسليماني في ذكرى مقتله.







وكان قائد عسكري بارز في إيران قال قبل أشهر إن لدى بلاده 6 جيوش خارج حدودها تعمل لصالحها، وتدافع عنها. فقد أكد علي غلام رشيد قائد ما يعرف بـ "مقر خاتم الأنبياء" في تصريحات أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق كشف قبيل مقتله بـ3 أشهر أنه قام بتنظيم 6 جيوش خارج الأراضي الإيرانية بدعم من قيادة الحرس وهيئة الأركان العامة للجيش. واعترف بأن تلك الجيوش تحمل ميولاً عقائدية، ومهمتها الدفاع عن طهران ضد أي هجوم، وفق زعمه.

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وأشار إلى أن من بين تلك الجيوش كل من حزب الله اللبناني، وحركتي حماس والجهاد، وقوات النظام في سوريا، والحشد الشعبي في العراق، وميليشيا الحوثي في اليمن، مؤكداً أن تلك القوات تمثل قوة ردع بالنسبة لبلاده.

ومرت سنتان على مقتل سليماني، بضربة أميركية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير من عام 2020.

وكشفت معلومات جديدة أن 3 فرق من القوات الأميركية التي كانت متواجدة في العراق حينها، راقبت المكان من مواقع مخفية في مطار بغداد الدولي بانتظار الهدف قاسم سليماني، والذي كان أقوى قائد عسكري في إيران حينها.

وأوضحت أن عناصر من تلك الفرق كانت متنكرة بزي عمال صيانة، في حين اختبأ آخرون في مبانٍ قديمة أو مركبات على جانب الطريق، وذلك وفقاً لتقرير نشره موقع "ياهو نيوز".

يذكر أن سليماني اغتيل بضربة أميركية، استهدفت سيارة كانت تقله مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في محيط مطار بغداد، بعد أن حطت طائرته قادمة من سوريا.