مقتل طفلين بانفجار لغم حوثي في الخوخة جنوب الحديدة
الضحيتان هما الطفلان ياسر أحمد ضلافي 17 عاما، وخالد عبده حلبي 15 عاماً قتلا بانفجار لغم أرضي أثناء مرورهما في طريق ترابي في قرية الوعرة شرق مديرية الخوخة
قتل طفلان نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الألغام، التي زرعتها ميليشيات الحوثي، مساء أمس الجمعة، جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
مقتل طفلين يمنيين في انفجار لغم حوثي جنوب #الحديدة.. وموفد #العربية: الجيش الوطني وألوية العمالقة يقتربان من تحرير #حريب و #الجوبة#اليمن pic.twitter.com/wP4aFWSWOw— العربية (@AlArabiya) January 15, 2022
وقال مصدر محلي لموقع "المصدر أونلاين" إن الطفلين ياسر أحمد ضلافي 17 عاما، وخالد عبده حلبي 15 عاماً قتلا بانفجار لغم أرضي أثناء مرورهما في طريق ترابي أمس الجمعة، في قرية الوعرة شرق مديرية الخوخة.
وتأتي الحادثة بعد يومين على مقتل خبيري نزع الألغام يعملان في البرنامج السعودي لنزع الألغام (مسام)، في منطقة "محل الربيع " بمديرية حيس.
يشار إلى أن مديريات جنوب الحديدة من أكثر المناطق المزروعة بالألغام والعبوات الناسفة الحوثية، وعمل الفرق الهندسية في نزعها محدود، وهذا ما يضاعف عدد الضحايا في صفوف المدنيين.
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