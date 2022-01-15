مقتل طفلين بانفجار لغم حوثي في الخوخة جنوب الحديدة

قتل طفلان نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الألغام، التي زرعتها ميليشيات الحوثي، مساء أمس الجمعة، جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر محلي لموقع "المصدر أونلاين" إن الطفلين ياسر أحمد ضلافي 17 عاما، وخالد عبده حلبي 15 عاماً قتلا بانفجار لغم أرضي أثناء مرورهما في طريق ترابي أمس الجمعة، في قرية الوعرة شرق مديرية الخوخة.

مادة اعلانية

وتأتي الحادثة بعد يومين على مقتل خبيري نزع الألغام يعملان في البرنامج السعودي لنزع الألغام (مسام)، في منطقة "محل الربيع " بمديرية حيس.

يشار إلى أن مديريات جنوب الحديدة من أكثر المناطق المزروعة بالألغام والعبوات الناسفة الحوثية، وعمل الفرق الهندسية في نزعها محدود، وهذا ما يضاعف عدد الضحايا في صفوف المدنيين.