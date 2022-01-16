الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في محافظة الجوف

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، عن استعادت مواقع استراتيجية في جبهة اليتمة بمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني، عن قائد اللواء 161مشاة جبلي العميد مطيع الدميني، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة اليتمة، أبرزها جبال "القذاميل"، ومواقع "الابتر" و"النعاظ" المحاذية.

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كما أكد أن الميليشيات الحوثية الإيرانية تلقت هزيمة كبيرة في المواجهات، وتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأشاد العميد الدميني بالضربات الجوية الدقيقة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، مؤكدا أنه كان لها أثر إيجابي في معركة تحرير جبال القذاميل، وبقية المواقع المهمة التي تم تحريرها اليوم.

كما أكد قائد اللواء 161 مشاة أن قوات الجيش تواصل، في الأثناء، التقدم الميداني، وسط انهيارات واسعة في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية.

معارك متواصلة في مأرب

إلى ذلك، يخوض الجيش الوطني وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية معارك متواصلة ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية في كافة الجبهات والمحاور جنوب محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن أبطال الجيش والمقاومة شنوا هجوماً واسعاً من عدّة محاور تمكنوا خلاله من تحرير مناطق ومواقع ومرتفعات جديدة منها جبل الفليحة الاستراتيجي.

كما نشر المركز مقطع فيديو للحظات فرار عناصر ميليشيا الحوثي تحت وقع نيران أبطال الجيش والمقاومة جنوبي مأرب.

هذا وأسفرت المعارك عن سقوط العشرات من ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير أربعة أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها،فيما استعاد الجيش طقمين آخرين بما عليهما من عتاد.

وبالتزامن استهدف طيران التحالف تعزيزات وآليات قتالية تابعة للميليشيات الإيرانية وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد منها تدمير خمسة أطقم بما عليها من عتاد وأفراد.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مقطع فيديو لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من مشارف معسكر ام ريش وعقبة ملعا.