الدفاع اليمنية: حققنا نصرا تاريخيا ضد الحوثيين جنوب مأرب

أعلن مدير دائرة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اليمنية، علي محسن الهدي، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية ورجال القبائل حققوا خلال الساعات الماضية نصراً تاريخياً ضد الحوثيين في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، مشيراً إلى أن هذه الانتصارات هي بداية العد التنازلي للميليشيا الإيرانية في اليمن.

وأوضح الهدي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، الأحد، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية ورجال القبائل تمكنوا خلال الساعات الماضية من تطهير جبهة الردهة والفليحة بالكامل.

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التقدم بوتيرة عالية

كما أكد أن قوات الجيش يواصلون التقدم بوتيرة عالية في جميع المحاور وسط فرار ميليشيات الحوثي التي تركت وراءها أسلحتها وعتادها.

وقال الهدي: "نزف هذا النصر إلى رئيس الجمهورية وإلى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وإلى كافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج".

كذلك عبر عن شكره لتحالف دعم الشرعية على الدعم المتواصل للقوات المسلحة اليمنية في معركة دحر الميليشيات الحوثية الإيرانية الإرهابية.

45 استهدافاً

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق الأحد تنفيذ 45 استهدافاً ضد ميليشيات الحوثي في محافظة مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أوضح في بيان أن الضربات في المحافظة الواقعة شمال شرقي البلاد، دمرت 17 آلية عسكرية للميليشيات، وقتلت أكثر من 220 عنصراً.

كذلك أشار إلى تنفيذ 19 استهدافاً ضد الحوثيين في البيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية، دمرت 13 آلية عسكرية للميليشيات، وقتلت أكثر من 60 عنصراً.

منذ فبراير

يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت كثفت منذ بداية العام الماضي (فبراير 2021) ، هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.

ويعيش في مدينة مأرب حالياً ما يقارب من 3 ملايين شخص، بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.