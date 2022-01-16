اليمن.. التحالف يستهدف قافلة عسكرية للحوثي في شبوة

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، قافلة عسكرية محملة بالذخائر تابع للمليشيات الحوثية في قرية الرقبة مديرية عين في محافظة شبوة.

وكان التحالف أعلن الاثنين الماضي، تحرير كافة المحافظة من الحوثيين الذين سيطروا عليها في سبتمبر الماضي (2021)، بعد معارك ضارية شنتها المقاومة والجيش بدعم التحالف استمرت 10 أيام.

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كما، أعلن التحالف في 11 الشهر الجاري، بعد تحرير كافة مديرياتها، تنفيذ 37 استهدافاً ضد الميليشيا أسفرت عن تدمير آليات عسكرية ومقتل أكثر من 230 عنصراً.

تقدم في جبهات مأرب

في موازاة ذلك، واصلت قوات الجيش الوطني اليمني وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، تحقيق المزيد من التقدم ميدانيا على امتداد مسرح العمليات العسكرية في جبهات جنوب محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وتمكنت القوات بإسناد مباشر من طائرات تحالف دعم الشرعية من تحقيق تقدم كبير في جبهات عدة بمديرية حريب وسط انهيارات واسعة بصفوف ميليشيا الحوثي.

يذكر أن الألوية والجيش كانوا حققوا إنجازات عديدة خلال الأيام الماضية سواء في شبوة التي حررت كاملة، أو مأرب، حيث لا تزال المعارك والتقدم مستمرين، وسط ضربات جوية للتحالف تستهدف مواقع الحوثيين.

أتت تلك التطورات الميدانية، بعد أن كثفت الميليشيات منذ بداية العام، هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.