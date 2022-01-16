مجدداً.. "الحوثي" تقصف مستشفى الثورة بتعز والإرياني يدين

دان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية مستشفى الثورة بمدينة تعز بعدد من قذائف الهاون.
وأوضح الإرياني، الأحد، أن القصف الحوثي خلف أضراراً مادية وحالة من الخوف والهلع بين إدارة وطاقم ومرتادي المستشفى الذي يقدم خدماته للآلاف من أبناء المدينة الخاضعة لحصار منذ 7 أعوام، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
كما أشار إلى تعرض مستشفى الثورة وعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة والمدارس والمنشآت والبنى التحتية والمصالح الخاصة ومنازل المواطنين في مدينة تعز، منذ الانقلاب، للمئات من الهجمات العشوائية من قبل ميليشيات الحوثي، راح ضحيتها آلاف المدنيين بين قتيل وجريح، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.
اتخاذ مواقف حازمة
إلى ذلك استغرب الإرياني استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي إزاء ما تتعرض له محافظة تعز، التي تضم أكبر تكتل سكاني في اليمن، من جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.
وطالب المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته واتخاذ مواقف حازمة لوقف قنص وقصف ميليشيات الحوثي الإرهابية للمدنيين والأعيان المدنية في المدينة، وإدراج الميليشيات وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية.
قصف عشوائي
يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت شنت قصفاً عشوائياً في وقت متأخر من مساء السبت، استهدف هيئة مستشفى الثورة في تعز وعددا من الأحياء السكنية المحيطة بالمستشفى.
وقالت مصادر طبية ومحلية إن قذيفتين أطلقتها الميليشيات من مواقع تمركزها في الجانب الشرقي للمدينة، سقطت إحداها في أحد أقسام المستشفى الجاري ترميمه، وأسفرت عن أضرار مادية، فيما سقطت الأخرى بالقرب من سور المستشفى الشمالي.
كذلك أضافت أن 3 قذائف أخرى للميليشيات استهدفت حارة الهدى في حي الشماسي، بالقرب من مستشفى الثورة، ما أثار الرعب لدى السكان.
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