تقدم مستمر جنوب مأرب.. وخسائر فادحة في صفوف الحوثي

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، تحقيق المزيد من التقدم ميدانيا على امتداد مسرح العمليات العسكرية في جبهات جنوب محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وتمكنت القوات بإسناد مباشر من طائرات تحالف دعم الشرعية من تحقيق تقدم كبير في جبهات عدة بمديرية حريب وسط انهيارات واسعة بصفوف ميليشيا الحوثي.

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فرار الحوثيين

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث بتحرير مناطق جديدة في مديرية حريب منها بني قيس وجرادة وأبو موسى، عكرمة وغيرها بعد معارك عنيفة ضد الميليشيات

يأتي هذا فيما سيطرت قوات الجيش وألوية العمالقة على مناطق واسعة باتجاه عقبة ملعا تزامناً مع إحراز تقدم كبير في مديرية الجوبة، وسط فرار للحوثيين.

فقد أسفرت المعارك عن مقتل وجرح المئات من عناصر الحوثيين وتدمير عشرات الأسلحة والأطقم في مختلف جبهات القتال.

إنجازات عديدة

يذكر أن الألوية والجيش كانوا حققوا إنجازات عديدة خلال الأيام الماضية سواء في شبوة التي حررت كاملة، أو مأرب، حيث لا تزال المعارك والتقدم مستمرين، وسط ضربات جوية للتحالف تستهدف مواقع الحوثيين.

أتت تلك التطورات الميدانية، بعد أن كثفت الميليشيات منذ بداية العام، هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.

ويعيش في مدينة مأرب حاليا ما يقارب ثلاثة ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.