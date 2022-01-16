عصابة حجة الحوثية تلتهم الحديدة.. تصفية شيخ بارز

شُيع في محافظة الحديدة جثمان الشيخ التهامي البارز محمد صغير أبكر، والذي توفي بعد خروجه من معتقلات ميليشيا الحوثي.

وتوفي الشيخ أبكر يوم الثلاثاء الماضي بصورة مفاجئة بعد أسابيع من ظهوره في تسجيل مصور يكشف فيه عن وجود عصابة حوثية من أبناء محافظة حجة تستحوذ على كل شيء في مناطق الانقلاب بالحديدة.

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كما، قال أبكر في الفيديو الذي نشره في سبتمبر/أيلول الماضي، إن عصابة حجة استولت على أهم المناصب بعد إقصاء أبناء المحافظة ومارست نهب الأراضي والإيرادات وقمع المواطنين.

عذّب حتى الموت

وأفادت مصادر لـ العربية/الحدث، بأن ميليشيا الحوثي اعتقلت الشيخ أبكر وصادرت جميع ممتلكاته ووضعته لاحقا تحت الإقامة الجبرية في صنعاء حيث توفي متأثرا بالتعذيب.

يشار إلى أن الميليشيا مارست خلال سنوات الانقلاب الماضية، انتهاكات مشابهة بحق شيوخ القبائل خصوصاً الذين رفضوا التعاون معها في الانقلاب على الشرعية أو في تجنيد الأطفال للزج بهم في المعارك.

إحراق منازل

وكانت الميليشيا أقدمت مطلع الشهر الجاري على إحراق منازل عشرات المواطنين في عدد من المناطق الواقعة في نطاق اتفاق ستوكهولم بالحديدة، والخاضعة لسيطرة الميليشيات غربي البلاد.

كما، قام عناصرها باقتحام المنازل وطرد النساء والأطفال ومصادرة ما بداخلها من مقتنيات قبل أن يشعلوا فيها النيران.

يذكر أن المناطق التي أخلتها القوات المشتركة في نوفمبر الماضي كانت شهدت أعمال انتقام حوثية بحق المدنيين تنوعت بين الاعتداء والخطف والتنكيل والإعدامات غير القانونية التي قوبلت بإدانات حقوقية محلية ودولية واسعة.