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فيديو.. السيطرة على صواريخ حوثية بمأرب كانت جاهزة للإطلاق

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اليمن والحوثي

فيديو.. السيطرة على صواريخ حوثية بمأرب كانت جاهزة للإطلاق

ألوية العمالقة سيطرت الاثنين على أكثر من 20 صاروخاً حوثياً في أحد المواقع العسكرية التابعة للميليشيا في مديرية حريب

العربية.نت - أوسان سالم 

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سيطرت ألوية العمالقة على صواريخ تابعة لميليشيات الحوثي كانت جاهزة للإطلاق من مديرية حريب جنوب محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن.

وذكر المركز الإعلامي لقوات العمالقة أن وحدات ألوية العمالقة سيطرت، أمس الاثنين، على أكثر من 20 صاروخاً حوثياً في أحد المواقع العسكرية التابعة للميليشيا في مديرية حريب.

ونشر المركز مشاهد مصورة للصواريخ الحوثية التي قال إن الميليشيات كانت قد جهزتها للإطلاق ضمن عملياتها العدائية، ضد المدنيين وقوات العمالقة في محافظة شبوة.

الصواريخ الحوثية في مأرب التي سيطرت عليها ألوية العمالقة
الصواريخ الحوثية في مأرب التي سيطرت عليها ألوية العمالقة

وسيطرت قوات العمالقة في وقت سابق على أكثر من 8 قرى سكنية في مديرية حريب وعدد من المحاور في المدخل الشرقي والشمالي لمركز مديرية حريب اليي تتحصن فيه ميليشيات الحوثي وتتخذ فيه المدنيين دروعاً بشرية.

في السياق نفسه، واصلت قوات الجيش وألوية العمالقة، خلال الساعات الماضية، تقدمها الميداني باستعادة السيطرة على العديد من مناطق الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب.

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وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية استعادت السيطرة على العديد من المواقع في جبال الردهة وملعاء إلى الشرق من مديرية الجوبة.

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية باتت على مشارف معسكر أم ريش التدريبي، وتحاصره من الجهة الشرقية، كما تفرض سيطرة نارية على أجزاء من المعسكر الاستراتيجي في المنطقة.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مقطع فيديو لقوات الجيش من مشارف معسكر أم ريش وعقبة ملعا.

وفي مديرية حريب المجاورة، قالت المصادر ذاتها، إن قوات العمالقة خاضت معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي، واستمرت في تقدمها من عدة محاور للسيطرة على مركز المديرية.

كما تزامنت المعارك، وفقاً للمصادر، مع سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع وتعزيزات للميليشيا الحوثية على امتداد الجبهات، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والعناصر.

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