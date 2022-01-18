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وزير إعلام اليمن: الحوثيون خزنوا ألغاماً في صناديق إغاثية تحمل شعار الأمم المتحدة

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معمر الإرياني
معمر الإرياني
اليمن والحوثي

وزير إعلام اليمن: الحوثيون خزنوا ألغاماً في صناديق إغاثية تحمل شعار الأمم المتحدة

الإرياني: "جريمة شنعاء تكشف الوجه الحقيقي والقبيح للميليشيا الإجرامية"

العربية.نت - أوسان سالم

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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الثلاثاء إن الحوثيين نقلوا وخزنوا ألغاما في صناديق خاصة بمنظمات الإغاثة تحمل شعارات الأمم المتحدة، وبث لقطات تظهر هذه الأسلحة والذخائر.

ونشر الإرياني عبر تويتر لقطات عرضتها ألوية العمالقة لمخازن الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها جماعة الحوثي قبل فرارها من مديرية حريب، ووصفها بأنها "جريمة شنعاء تكشف الوجه الحقيقي والقبيح للميليشيا الإجرامية".

وتابع: "هذه الجريمة النكراء تكشف عن حيل ميليشيا الحوثي لنقل الأسلحة والذخائر، وتذكر باستغلالها العمل الإنساني والإغاثي واجهة وغطاء للاستمرار في قتل اليمنيين وممارسة أنشطتها الإجرامية، وكيف أنها وظفت المطارات والموانئ إلى ممرات لتهريب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع".

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ودعا الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية لفتح تحقيق شفاف في الحادثة، "والتنديد بجريمة استخدام شعاراتها كغطاء لنقل وتخزين الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها الميليشيا الحوثية في المنازل والمدارس والمساجد والأسواق والطرق، ويذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ".

وطالب أيضا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة هذه الممارسات، "وتشديد الضغوط على ميليشيا الحوثي التابعة لإيران لوقف جرائمها بحق المدنيين، والتحرك الفوري لإعادة تصنيفها منظمة إرهابية، وملاحقة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية.

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