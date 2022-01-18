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وزير الصحة اليمني: ظهور حالات شلل أطفال جراء إعاقة الحوثيين للتطعيم

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اليمن والحوثي

وزير الصحة اليمني: ظهور حالات شلل أطفال جراء إعاقة الحوثيين للتطعيم

الحوثيون يصرون على رفض التعاون مع حملات تطعيم شلل الأطفال

دبي - قناة العربية

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قال وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح اليوم الثلاثاء، إن حالات شلل أطفال ظهرت مجددا بالبلاد في الآونة الأخيرة نتيجة لعدم تنفيذ حملات التطعيم بشكل سليم، وذلك بسبب عدم تعاون الحوثيين.

وأضاف الوزير في تغريدة بحسابه على تويتر: "أعلن اليمن خاليا من شلل الأطفال عام 2005، وللأسف ظهرت مؤخرا حالات شلل أطفال لعدم تنفيذ حملات اللقاح بشكل سليم رغم توفر اللقاحات".

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وتابع: "حاليا وزارة الصحة بالتعاون مع الشركاء تعد لحملات لقاح ضد شلل الأطفال على أن تشمل كل اليمن وبأسلوب شامل من منزل لمنزل، ومازالت السلطات الحوثية ترفض ذلك".

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