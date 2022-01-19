اكتشاف وتفكيك حقل ألغام حوثي جديد غرب اليمن

أعلن المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام"، اليوم الأربعاء، اكتشاف وتفكيك حقل ألغام مضادة للدروع، زرعتها ميليشيا الحوثي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأكد مركز مسام الإعلامي اكتشاف وتفكيك الفريق 26 حقل ألغام مضادة للدروع في قرية الحنجلة بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

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وقال قائد الفريق 26 مسام، المهندس سامي سعيد، إن فريقه تمكن من نزع 49 لغما مضادا للدبابات، مشيرا إلى أن منطقة الحنجلة تعد من المناطق عالية التأثير كونها مأهولة بالسكان، وتم زراعتها بألغام فردية ومضادة للدروع بشكل عشوائي وكثيف.

في السياق، أصيبت طفلة ورجل، الثلاثاء، بانفجار لغم من مخلفات ميليشيا الحوثي في مديرية حيس جنوبي الحديدة.

وذكر المرصد اليمني للألغام أن الطفلة فاطمة أحمد جبلي (17 عاما) أصيبت بجروح بليغة وبترت ساقها بانفجار لغم للحوثيين في منطقة "باب اللفخ" التابعة لمديرية حيس التي تم تحريرها حديثا من الميليشيا الحوثية.

وأضاف المرصد أن الانفجار أدى أيضا إلى إصابة شخص آخر يدعى يحيى إبراهيم قطيبي بجروح متفرقة في جسده.

وكان طفلان قد قتلا بانفجار لغم لميليشيا الحوثي في قرية الوعرة بمديرية الخوخة، السبت الماضي.

ويعد الساحل الغربي أكبر حقل للألغام، إذ يقدر خبراء قيام ميليشيات الحوثي بزراعته بنحو مليوني لغم متعدد.

وتسببت تلك الألغام بسقوط أكثر من 1200 ضحية، غالبيتهم من الأطفال، أثناء رعيهم الأغنام.

إلى ذلك، انتهت فرق مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، من تطهير الطريق الصحراوي الرابط بين مديرية حريب بمحافظة مأرب، ومديرية عين بمحافظة شبوة، جزئيا من العبوات الناسفة والألغام.

ووضعت فرق مسام الهندسية علامات تحذيرية وأعلاما حمراء على جوانب الطريق التي تم تطهيرها وأصبحت آمنة لعابري السبيل من خلالها.