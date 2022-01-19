المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن يبدأ جولة تشمل عواصم خليجية ولندن
الجولة تستهدف الضغط من أجل وقف التصعيد ومعالجة الأزمات الإنسانية والاقتصادية الأليمة في اليمن.
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن المبعوث الأميركي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، سيزور عواصم الخليج ولندن في جولة تبدأ، اليوم الأربعاء "لتنشيط جهود السلام" والضغط من أجل وقف التصعيد ومعالجة "الأزمات الإنسانية والاقتصادية الأليمة" في اليمن.
والاثنين، جددت القائمة بأعمال السفير الأميركي في اليمن، كاثرين ويستلي، إدانتها للتصعيد العسكري الحوثي والأعمال العدائية المزعزعة للأمن وتهديد خطوط الملاحة في البحر الأحمر.
وأشارت خلال اجتماعها مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إلى استمرار دعم بلادها لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل.
كذلك، أكدت دعم بلادها للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.
من جانبه، أوضح بن مبارك أن ما تم تحقيقه من إنجازات وانتصارات عسكرية في مختلف الجبهات ضد ميليشيات الحوثي جاء كانعكاس لوحدة والتحام القوى الوطنية وبدعم وإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية، لمواجهة المشروع التخريبي للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وأشار إلى أن تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث، هو الهدف الذي تسعى الحكومة الى تحقيقه.
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