.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن يبدأ جولة تشمل عواصم خليجية ولندن

  • الخط
المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ
المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ

المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن يبدأ جولة تشمل عواصم خليجية ولندن

الجولة تستهدف الضغط من أجل وقف التصعيد ومعالجة الأزمات الإنسانية والاقتصادية الأليمة في اليمن.

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن المبعوث الأميركي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، سيزور عواصم الخليج ولندن في جولة تبدأ، اليوم الأربعاء "لتنشيط جهود السلام" والضغط من أجل وقف التصعيد ومعالجة "الأزمات الإنسانية والاقتصادية الأليمة" في اليمن.

والاثنين، جددت القائمة بأعمال السفير الأميركي في اليمن، كاثرين ويستلي، إدانتها للتصعيد العسكري الحوثي والأعمال العدائية المزعزعة للأمن وتهديد خطوط الملاحة في البحر الأحمر.

وأشارت خلال اجتماعها مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إلى استمرار دعم بلادها لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل.

كذلك، أكدت دعم بلادها للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.

رحلة مأساوية.. هربت من إيران فتجمدت في عاصفة ثلجية بتركيا إيران سجون إيران رحلة مأساوية.. هربت من إيران فتجمدت في عاصفة ثلجية بتركيا

من جانبه، أوضح بن مبارك أن ما تم تحقيقه من إنجازات وانتصارات عسكرية في مختلف الجبهات ضد ميليشيات الحوثي جاء كانعكاس لوحدة والتحام القوى الوطنية وبدعم وإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية، لمواجهة المشروع التخريبي للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأشار إلى أن تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث، هو الهدف الذي تسعى الحكومة الى تحقيقه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حكومة بينيت تهدم مشتل عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح حكومة بينيت تهدم مشتل عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح
اكتشف المزيد