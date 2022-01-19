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ضربات جوية للتحالف تستهدف معاقل الحوثي في صنعاء

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أرشيفية
مقاتلات تابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن
اليمن والحوثي

ضربات جوية للتحالف تستهدف معاقل الحوثي في صنعاء

عدد كبير من المدنيين اليمنيين يسقطون ضحايا للألغام الحوثية.. عناصر الميليشيا يموّهون الألغام ويزرعونها على الطرق وبجوار البيوت في المناطق المحررة

العربية.نت - أحمد بجاتو، ردفان الدبيس، محمود الحميدي

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ ضربات جوية على معاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف، الثلاثاء، إن عملية الاستجابة مستمرة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وكان التحالف شن ضربات جوية، في وقت سابق، استهدفت المواقع الحوثية في صنعاء، مؤكداً أنه تم تدمير مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيرة تابعة للحوثيين في جبل النبي شعيب.

ضربات لتحالف الجوية في صنعاء أعقبت إسقاط 8 مسيرات أُطلقت باتجاه السعودية، وعقب الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية في الإمارات.

وبحسب التحالف، استهدفت الضربات قيادات إرهابية شمال العاصمة صنعاء، كما دمرت طائرات "إف 15" الهجومية منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية.

هذا ويتواصل سقوط الضحايا من المدنيين نتيجة الألغام الحوثية المزروعة في مناطق اليمن المحررة.

هذه الألغام حصدت أيضا أرواح الكثير من العاملين في مجال التخلص منها، آخرهم موسى الحارثي، الذي كان يعمل مع فرق "مسام" لنزع الألغام حيث انفجر به لغم أودى بحياته.

كاميرا "العربية" و"الحدث" كانت متواجدة في العزاء.

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ويتفنن الحوثيون في تمويه الألغام والعبوات الناسفة التي توضع على الطرق لإلحاق الضرر وقتل أكبر عدد ممكن من اليمنيين.

فأينما تسير في المناطق المحررة حديثا، الطريق محفوفٌ بالمخاطر والألغام التي زُرعت على الطرق وبجانب البيوت عشوائيا. ألغامٌ كان هدفُها الأول المدنيين، في إشارة إلى أن العدو الأول للحوثيين كان ولا يزال اليمن واليمنيين.

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