مسيرات حوثية تستهدف مدرسة بتعز .. ومقتل وإصابة 4 طلاب

قتل طفل وأصيب 3 آخرون، اليوم الأربعاء، بقصف لطائرات مسيرة "مفخخة" أطلقتها ميليشيات الحوثي الإجرامية، واستهدفت مدرسة بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

وأوضح مدير مديرية مقبنة حميد الخليدي، بأن طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية قصفت مدرسة الهدى بعزلة حمير ما أسفر عن مقتل الطالب بالمرحلة الابتدائية ربيع حامد وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة ويتلقون العلاج.

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واعتبر الخليدي أن قصف مدرسة بطائرات مسيرة تعد جريمة تناقض كل المواثيق والقوانين الدولية الانسانية، كون المدرسة من الأعيان المدنية المجرم قصفها، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وتشير إحصاءات حقوقية إلى مقتل وإصابة 17 ألفا و326 مدنياً على يد ميليشيات الحوثي الإرهابية بينهم 3916 طفلا و1527 امرأة و1053 مسنا، خلال ستة أعوام في محافظة تعز بفعل القنص والقصف والألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي.