التحالف: ميناء الحديدة شريان تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الخميس، عن بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات ميليشيا الحوثي بالحديدة.

وقال إن ميناء الحديدة شريان تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين ومصدر تهديد لحرية الملاحة.

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كما اضاف "الحوثيون استغلوا اتفاق ستوكهولم - الذي وقع نهاية العام 2018 بين الحكومة وميليشيا الحوثيين برعاية الأمم المتحدة- مظلة للحماية وتهديد حرية الملاحة البحرية".

عملية واسعة

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن فجر اليوم، عن استهداف "تخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية بالحديدة".

وأضاف أن "الأسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري". واعتبر التحالف أن "ميناء الحديدة ثكنة عسكرية تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

كما أوضح قائلا: "ننفذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين بعدد من المحافظات". وتابع: "نتتبع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين وليسوا بمنأى عن التعامل".

وأضاف أن "العملية استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات".

أغراض عسكرية

يذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، أعلن في 12 يناير الجاري عن التحقيق في استخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية من جانب الحوثيين

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قدم في وقت سابق من الشهر الجاري، أدلة تثبت استخدام ميليشيات الحوثي ميناءي الحديدة والصليف لأغراض عسكرية.

كما عرض خلال مؤتمر صحافي صورا لمنطقة تجارب عسكرية حوثية قرب ميناء الصليف، لافتاً إلى أن الميليشيات تقوم بتجربة الزوارق المفخخة بالقرب من الميناء.

صواريخ نور الإيرانية

وأوضح أن الميليشيات تستخدم منظومة الصواريخ "نور" الإيرانية لاستهداف السفن قبالة الحديدة، عارضاً أدلة على عمليات تفخيخ الزوارق وتجربتها لتهديد الملاحة الدولية.

يشار إلى أن أدلة التحالف هذه أتت بعد أن سطت الميليشيات في 3 يناير الجاري، على إحدى سفن الشحن الإماراتية التي كانت تحمل معدات طبية وتجهيزات ومساعدات إلى جزيرة سقطرى.