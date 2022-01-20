التحالف: أهداف عملية "حرية اليمن السعيد" تتحقق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أن عملية حرية اليمن السعيد تسير وفق الخطط المُعدة، مؤكدا أن الأهداف المرحلية تتحقق.

وعن العمليات في مأرب، أعلن التحالف، أنه نفذ 21 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة، مشيرا إلى أن الاستهدافات دمرت 4 آليات عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 60 عنصرا.

مادة اعلانية

في السياق، أفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن مقاتلات التحالف نفذت عمليات ضد معسكرات ومخازن ميليشيات الحوثي في أنحاء مختلفة من صنعاء.

كما نشر التحالف، الخميس، صوراً من القصف الذي طال معسكرات ومخازن الميليشيات الحوثية في العاصمة.

أتت هذه التطورات بعدما أعلن التحالف فجر الخميس، أنه بدأ تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات ميليشيا الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية.

استعدادات عسكرية كبيرة

عقب هذا الإعلان، أفاد مراسل "العربية/الحدث" بأن استعدادات عسكرية كبيرة وصلت للجيش اليمني من أجل التقدم نحو مديرية الجوبة جنوب مأرب.

وأضافت المعلومات أن استعدادات عسكرية كبيرة قد وصلت قوات الجيش اليمني في مأرب بدعم من تحالف دعم الشرعية.

جاء ذلك بعدما كشف التحالف أن قواته تتابع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين وليسوا بمنأى عن التعامل، وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس).

وأضاف أن هذه العملية الأخيرة تأتي استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات.

تدمير 80% من أسلحة ومعدات الميليشيات

وكان الجيش اليمني أعلن قبل أيام تدمير 80% من إجمالي أسلحة ومعدات الميليشيات في مأرب بالمدفعية والطيران.

جاءت تلك العمليات بعد أن كثفت الميليشيات منذ بداية العام الماضي (فبرير 2021)، هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.

ويعيش في مدينة مأرب حاليا ما يقارب ثلاثة ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.