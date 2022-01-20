تقدم جديد للجيش اليمني في صعدة.. وخسائر كبيرة للحوثيين

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، عن تحقيق تقدمات ميدانية جديدة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية، أقصى شمال اليمن.

وشنت قوات الجيش هجوماً من عدة محاور في مديرية الصفراء شمال صعدة، تمكنت خلاله من تحرير مناطق استراتيجية وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين.

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كما نشر المركز الإعلامي للجيش مقطع فيديو لقوات الجيش من المواقع التي تم تحريرها في جبهة الصفراء.

إلى ذلك قال مصدر عسكري إن قوات الجيش وبمشاركة فعالة من مدفعية قوات تحالف دعم الشرعية، سيطرت على مواقع جديدة في جبهة النقعة بمديرية الصفراء، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وأوضح أن المعارك مستمرة منذ أمس الأربعاء عبر محورين، وأسفرت عن تكبيد ميليشيات الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد.

كما أضاف أن قوات الجيش الوطني شنت عملية نوعية باتجاه مواقع الحوثيين من جهة منطقتي "عار" و"مربع الحماد"، وذلك في إطار عملية عسكرية واسعة لتطهير جميع مناطق جبهتي عار والنقعة من الميليشيات.

يذكر أن الجيش اليمني، مدعوماً من التحالف، يخوض عمليات عسكرية في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات صعدة.