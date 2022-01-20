سفير السعودية باليمن: اعتراف الحوثي يستوجب الرد والمحاسبة

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، إن ‏‏اعتراف الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باستهدافها مواقع مدنية في المملكة والإمارات هو عمل إرهابي.

وأكد في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن "اعتراف ميليشيا الحوثي هو عمل إرهابي متعمد متكرر وبنفس النمط في استهداف المنشآت المدنية في السعودية وعلى السفن المدنية في البحر الأحمر وبنفس طريقة وسلوك تنظيم القاعدة وداعش الإرهابي بعد كل عملية إرهابية ينفذونها"، مشيرا إلى أن ‏هذه الاعتداءات والجرائم الإرهابية الحوثية المتكررة وبأسلحة إيرانية ضد الأهداف المدنية (أحياء سكنية، مطارات مدنية، منشآت اقتصادية…) تستوجب محاسبتها.

مادة اعلانية

كما دعا السفير السعودي لدى اليمن، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى محاسبة ميليشيا الحوثي الانقلابية على الاعتداءات والجرائم الإرهابية، وعدم التسامح معها لأنها تشكل تهديداً للأمن الدولي وتشجع منظمات إرهابية أخرى على القيام بنفس السلوك.‏‎

وكانت دول عربية وغربية ومنظمات دولية قد دانت الهجوم الحوثي على مطار أبوظبي ومنشآت مدنية في دولة الإمارات.

وكانت شرطة إمارة أبوظبي أكدت يوم الاثنين اندلاع حريق، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

هجوم أبوظبي

وأدى الحريق إلى وفاة 3 أشخاص "هنديان وباكستاني" وإصابة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق.

من جهتها، أعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسمها.