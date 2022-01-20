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فيديو.. باليستي حوثي يقتل ويصيب 6 مدنيين في شبوة

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أحد الجرحى
اليمن والحوثي

فيديو.. باليستي حوثي يقتل ويصيب 6 مدنيين في شبوة

تأتي انتقاما من أهالي مديرية عين بعد تحريرها وطرد الميليشيات من قبل ألوية العمالقة

العربية. نت - أوسان سالم

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قتل وإصيب 6 مدنيين، الأربعاء، إثر قصف صاروخي للميليشيات الحوثية، على محطة وقود للمشتقات النفطية في مديرية عين بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.

وأفادت مصادر محلية، أن ميليشيات الحوثي استهدفت بصاروخ باليستي، محطة أبو سر العقيلي للمشتقات النفطية في منطقة جعدر، ما أسفر عن مقتل أربعة مواطنين، وإصابة إثنين آخرين.

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وذكرت ان القتلى هم، احمد عبدالله العقيلي، مبارك احمد العقيلي، فهد صالح العقيلي، علي قاسم العقيلي.

كما اصيب اثنان أخران، بالأضافة إلى احتراق عدد من سيارات المواطنين.

وقامت الفرق الطبية بإسعاف الجرحى إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

وتأتي هذه الجريمة الحوثية المروعة بحق المدنيين، انتقاما من أهالي مديرية عين بعد تحريرها وطرد الميليشيات الحوثية مؤخراً منها من قبل ألوية العمالقة.

كما قصفت ميليشيا الحوثي، في وقت سابق، بصاروخ آخر استهدف باحة مستشفى عين العام مما ألحق أضرارا مادية فادحة.

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