محافظ مأرب: الجبهات تشهد تحولاً كبيراً لصالح الشرعية

أكد محافظ مأرب، سلطان العرادة، اليوم الخميس، في مقابلة مع "العربية" والحدث" أن مختلف الجبهات في اليمن تشهد تحولا لصالح قوات الشرعية، مشيرا إلى تحقيق انتصارات قوية مؤخرا في جنوب المحافظة.

إلى هذا، أضاف أن الانتصارات الأخيرة هي انعكاس لإطلاق عملية "حرية اليمن السعيد"، مقدما الشكر لألوية العمالقة على الجهد الذي قدموه لتحرير الكثير من المناطق.

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"لو سقطت مأرب لانتهت الشرعية"

وقال إنه لو كانت سقطت مأرب لانتهت الشرعية في اليمن، داعيا لتكاتف الجميع في اليمن لمحاربة ميليشيا الحوثي وأعوانها.

كما أوضح أن المقاومة ورجال القبائل شاركوا الجيش اليمني في الدفاع عن مأرب، مشددا على أن استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين يثبت أنها منظمة إرهابية.

وأشار إلى أن استقبال النازحين في المحافظة مسؤولية لا يمكن التخلي عنها، لافتا إلى أن الشرعية تعاني من مشكلة اقتصادية صعبة و"نحتاج لتعاون دولي لدعمها".



محافظ مأرب سلطان العرادة مع موفد العربية أحمد بجاتو

بالتزامن، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أنه نفذ 21 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة، مشيرا إلى أن الاستهدافات دمرت 4 آليات عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 60 عنصرا.

تعزيزات تصل الجيش اليمني

فيما أفاد مراسل "العربية/الحدث" بأن استعدادات عسكرية كبيرة وصلت للجيش اليمني من أجل التقدم نحو مديرية الجوبة جنوب مأرب.

وأضافت المعلومات أن استعدادات عسكرية كبيرة قد وصلت قوات الجيش اليمني في مأرب بدعم من تحالف دعم الشرعية.

وكان الجيش اليمني أعلن قبل أيام تدمير 80% من إجمالي أسلحة ومعدات الميليشيات في مأرب بالمدفعية والطيران.

جاءت تلك العمليات بعد أن كثفت الميليشيات منذ بداية العام الماضي (فبرير 2021)، هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.

ويعيش في مدينة مأرب حاليا ما يقارب ثلاثة ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.