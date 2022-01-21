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التحالف: نفذنا 28 استهدافاً للحوثيين في مأرب

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التحالف: نفذنا 28 استهدافاً للحوثيين في مأرب

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الجمعة، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب آخر 24 ساعة.

وأوضح في بيان أن استهدافات مأرب دمرت 13 آلية عسكرية للميليشيات وقتلت أكثر من 90 عنصراً.

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