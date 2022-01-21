التحالف: نفذنا 28 استهدافاً للحوثيين في مأرب

تزامناً مع مفاوضات فيينا.. مناورة بحرية إيرانية صينية روسية

في ذروة التوترات بين الشرق والغرب، خاصة في ملف أوكرانيا، وبالتزامن مع المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي في فيينا، بدأت إيران والصين وروسيا مناوراتها ...