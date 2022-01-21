جلسة مغلقة لمجلس الأمن تناقش الاعتداء الحوثي على أبوظبي

أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن سيعقد جلسة مشاورات اليوم الجمعة، لمناقشة اعتداء الحوثيين على منشآت مدنية في الإمارات.

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وبحسب المصادر فإن الجلسة ستكون "مغلقة"، وتأتي بعدما قدّمت الإمارات رسالة إلى النرويج رئيسة مجلس الأمن لشهر يناير/يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبوظبي، التي وقعت الاثنين الماضي.

وأدانت الرسالة استهداف ميليشيات الحوثي للمدنيين وللأعيان المدنية على الأراضي الإماراتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، داعية مجلس الأمن إلى إدانة هجمات الانقلابيين.

هجوم إرهابي

وكانت شرطة إمارة أبوظبي أعلنت الاثنين الماضي، اندلاع حريق، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأدى الحريق إلى وفاة 3 أشخاص "هنديان وباكستاني" وإصابة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق.

من جهتها، أعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسمها.

"لن يمر دون عقاب"

يذكر أن هجوم الحوثيين كان قوبل بإدانات عربية ودولية كثيرة، وسط تأكيد الإمارات أنه لن يمر دون عقاب.

ودعت البعثة الإماراتية بالأمم المتحدة مجلس الأمن للتحدث بصوت واحد والانضمام إلى الإدانة الحازمة والقاطعة لهذه الهجمات الإرهابية التي شنت في تجاهل تام للقانون الدولي.