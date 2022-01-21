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ميليشيات الحوثي تفخخ الطريق الرابط بين البيضاء ولحج

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عناصر من ميليشيات الحوثي (أرشيفية من رويترز)

ميليشيات الحوثي تفخخ الطريق الرابط بين البيضاء ولحج

العربية.نت - أوسان سالم

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أقدمت ميليشيا الحوثي على تلغيم الطريق الرابط بين محافظتي البيضاء، وسط اليمن، ولحج، جنوب البلاد، بعد قطعها وإغلاقها.

وقالت مصادر محلية وإعلامية، إن الميليشيات أغلقت الطريق الرابط بين مديرتي الزاهر ويافع، وفخخت ركاماً ترابياً مستحدثاً بألغام مضادة للمركبات.

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كما أضافت أن الحوثيين استحدثوا خنادق وتحصينات جديدة في مناطق مديرية الزاهر- آل حميقان المحاذية لمناطق يافع باتجاه محافظة لحج.

كذلك دفعوا بآليات عسكرية والعشرات من عناصرهم إلى مناطق الزاهر.

تفجير عقبة المحلحل

جاء ذلك بعد أيام من إقدام الميليشيات الحوثية على تفجير عقبة المحلحل التي تربط مدينة لودر في أبين مع مديرية مكيراس، في خطوة تهدف لإعاقة أي تقدم عسكري باتجاه البيضاء.

ولجأت الميليشيات مؤخراً لقطع الطرقات التي تربط محافظة البيضاء مع شبوة وأبين ولحج، عقب التقدمات الميدانية لقوات العمالقة وتطهيرها مديريات بيحان في محافظة شبوة، وفرضها حصاراً على مركز مديرية حريب جنوب محافظة مأرب.

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