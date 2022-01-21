.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"القاعدة" تعلن مقتل مساعد ابن لادن بضربة أميركية باليمن

  • الخط
زعيم القاعدة أسامة بن لادن

"القاعدة" تعلن مقتل مساعد ابن لادن بضربة أميركية باليمن

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تنظيم القاعدة، الجمعة، مقتل أحد قيادييه العسكريين في ضربة أميركية باليمن، وفق ما نقله موقع "سايت".

بنهج منفصل.. هكذا ساعد تنظيم القاعدة ميليشيا الحوثي اليمن بنهج منفصل.. هكذا ساعد تنظيم القاعدة ميليشيا الحوثي

وقالت ريتا كاتز، مديرة الموقع الذي يراقب أنشطة جماعات مسلحة على الإنترنت، إن التنظيم لم يذكر أي تاريخ أو مكان قتل صالح بن سالم بن عبيد عبولان (المعروف أيضًا باسم أبو عمير الحضرمي) الذي كان من بين مساعدي زعيم القاعدة أسامة بن لادن

كما أشارت إلى تقارير على تويتر عن غارة جوية أميركية أسفرت عن مقتل ثلاثة من مقاتلي التنظيم يوم 14 نوفمبر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل للقاح كورونا علاقة بعضلة القلب الذي تصيب الرياضيين؟ هل للقاح كورونا علاقة بعضلة القلب الذي تصيب الرياضيين؟
اكتشف المزيد