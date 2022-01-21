"القاعدة" تعلن مقتل مساعد ابن لادن بضربة أميركية باليمن

أعلن تنظيم القاعدة، الجمعة، مقتل أحد قيادييه العسكريين في ضربة أميركية باليمن، وفق ما نقله موقع "سايت".
وقالت ريتا كاتز، مديرة الموقع الذي يراقب أنشطة جماعات مسلحة على الإنترنت، إن التنظيم لم يذكر أي تاريخ أو مكان قتل صالح بن سالم بن عبيد عبولان (المعروف أيضًا باسم أبو عمير الحضرمي) الذي كان من بين مساعدي زعيم القاعدة أسامة بن لادن
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كما أشارت إلى تقارير على تويتر عن غارة جوية أميركية أسفرت عن مقتل ثلاثة من مقاتلي التنظيم يوم 14 نوفمبر.
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