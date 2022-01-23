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التحالف: تنفيذ 17 استهدافاً للحوثيين في مأرب ومقتل 90 عنصراً

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A picture taken on November 16, 2015 shows a Saudi F-15 fighter jet landing at the Khamis Mushayt military airbase, some 880 km from the capital Riyadh, as the Saudi army conducts operations over Yemen. AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE === PHOTO TAKEN DURING A GUIDED MILITARY TOUR ===
مقاتلتان تابعتان للتحالف (أرشيفية)
اليمن والحوثي

التحالف: تنفيذ 17 استهدافاً للحوثيين في مأرب ومقتل 90 عنصراً

استهدافات تحالف دعم الشرعية للحوثيين في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية أدت أيضاً لتدمير 8 آليات للميليشيات

العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد أنه نفذ 17 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثيين في مأرب خلال 24 ساعة.

وأكد التحالف أن الاستهدافات في مأرب دمرت 8 آليات للميليشيات الحوثية وقتلت 90 عنصراً منها.

يأتي هذا بينما قالت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها على الانترنت إن "الجيش الوطني يخوض معارك شرسة ضد مجاميع مليشيا الحوثي في جبهات مديريتي الجوبة وحريب وكبد المليشيا المزيد من الخسائر في العتاد والأرواح".

ونقلت عن مصدر ميداني قوله إن "المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من المليشيا بنيران الجيش وضربات مقاتلات تحالف دعم الشرعية، وذلك في محيط معسكر أم ريش والمواقع القريبة منه".

كما أكد أن "مدفعية الجيش دكت هي الأخرى المواقع التي تتمركز عليها المليشيا، كما استهدفت تعزيزات وآليات عسكرية على امتداد الجبهة".

وتابعت وزارة الدفاع اليمنية: " بالتزامن، نفذت مقاتلات التحالف غارات مركزة استهدفت تجمعات وآليات تحمل تعزيزات وأدت إلى مصرع من كانوا على متنها من عناصر".

وتواصل قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تقدمها في الجبهة الجنوبية لمأرب.

قوات الشرعية اليمنية في مأرب (أرشيفية)
قوات الشرعية اليمنية في مأرب (أرشيفية)
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وشهد جبل الفليحة ومعسكر أم ريش اشتباكات عنيفة أدت لمقتل أكثر من 40 حوثياً وأسر 20 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مصدر عسكري إن الجيش دمر تحصينات الميليشيا في محيط معسكر أم ريش فيما استهدفت مقاتلات التحالف آليات عسكرية في الطريق الرابط بين الجوبة وحريب.

وكان التحالف قد أعلن أمس السبت تنفيذه 8 عمليات استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة.

وأوضح في بيان أن الاستهدافات في مأرب دمرت 5 آليات للميليشيات وقتلت 40 عنصراً.

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