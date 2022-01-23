وزير دفاع اليمن: أمن الملاحة الدولية يتحقق بزوال أدوات إيران

قال وزير الدفاع اليمني، الفريق محمد المقدشي، اليوم الأحد، إن ملالي إيران يسعون لفرض الهيمنة على المنطقة العربية وفرض خرائط استعمارية فارسية جديدة عبر ميليشياتها الحوثية وأذرعها الإرهابية لزعزعة الأمن القومي والعالمي في المنطقة.

وأكد المقدشي أن الشعب اليمني يقف إلى جانب إخوانهم العرب في خندق واحد، لمواجهة الأعمال العدائية والجرائم الإرهابية، التي ترتكبها إيران وميليشياتها الحوثية واستهدافاتها المتكررة للأعيان المدنية والمصالح والمنشآت الحيوية داخل الأراضي اليمنية وفي السعودية والإمارات بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة والمتفجرات والألغام البحرية التي تتلقاها من الحرس الثوري الإيراني.

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جاء ذلك خلال استقباله كتائب من محور أبين وصلت محافظة مأرب للالتحاق بالقوات السابقة المشاركة في المعارك ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية.

كما أكد المقدشي أن أمن اليمن والمنطقة وأمن الملاحة الدولية لن يتحقق إلا بزوال إيران وأدواتها واستعادة الدولة اليمنية المستقرة، وفرض السلام الدائم في اليمن.

وأوضح وزير الدفاع أن النصر سيتحقق لليمن، وسينعم الوطن بأمنه وسلامته وسعادته، ويعود لحاضنته العربية والإسلامية.

وتعهد بدخول صنعاء ورفع راية الجمهورية اليمنية على جبال مران (المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي)، بدعم من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة.. منوها بوقوف تحالف دعم الشرعية مع الشعب اليمني في هذه المواجهة الوجودية وتقديم الدعم والدم لصد المشروع الفارسي ودحر أطماعه التوسعية.

وأضاف وزير الدفاع اليمني "الحوثي عدونا الأساسي، هو عدونا بالدرجة الأولى وليس لنا عدو غيره، الحوثي هو الذي فرّق اليمنيين وشتتهم ومزّق الوطن ويحارب أمنه واستقراره".