منظمات إنسانية ترشد اليمنيين: هكذا تتصرفون عند وقوع انفجار

يظل المدنيون هم الحلقة الأضعف في معادلة الحروب واحتدام الصراع في اليمن، وعلى الرغم من تلقيهم تحذيرات مسبقة بضرورة الابتعاد عن المناطق الشائكة التي تضم أهدافاً عسكرية أو الاقتراب من تلك المواقع المستهدفة.

فكثير من المنظمات الإنسانية تقدم نصائح تمثل طوق نجاة للمدنيين تمكنهم من اتباع التعليمات الاحترازية واتخاذ التصرف السليم حال حدوث الانفجارات، حفظاً للأرواح وتجنب سقوط الضحايا جراء القصف والقذائف.

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ويدفع هؤلاء فاتورتها بأفدح الأثمان، فلم يتبق بيت في اليمن إلا قصدته المآسي والويلات، ولا أسرة إلا زارها الموت وخطف أحد أفرادها، ولا أطفال ونساء ومسنون إلا حصدتهم رصاصات القناصة أو التهمتهم مقذوفات صاروخية.

تعليمات ميدانية لحفظ الأرواح من الأذى

إلى ذلك، لا تزال صواريخ الطائرات الحربية تشكل تهديداً خطيراً أمام جميع السكان في مناطق النزاعات المسلحة أو القريبة من مواقعها، لذلك فإن تأمين حياة المدنيين وحمايتهم من أشكال التهديد والخطر القادم من مناطق مشكوك بتعرضها للهجوم، مسؤولية كبيرة تسعى منظمات إنسانية إلى تقليص أعداد الضحايا وأرقام المصابين إثر حدوثها.

هنا ترصد "العربية.نت" عبر هذا التقرير مجموعة تعليمات لحفظ الأرواح من الإصابة أو الأذى من شأنها تقليل الأضرار وتحقيق السلامة والنجاة للجميع حال وقوع انفجارات مفاجئة أو متوقع حدوثها.

في ذات السياق، تقدم العديد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة ميدانياً في اليمن، مجموعة من توصيات للمدنيين والسكان القريبين من المناطق العسكرية أو جبهات القتال والمواقع المستهدفة والمشتبه بوجود ذخائر بداخلها أو مخازن للسلاح والذخيرة بضرورة الحذر واتخاذ التدابير الاحترازية للنأي بالنفس، وإخلاء أماكن السكن أو إلغاء فرص التواجد في بعض الأماكن عالية المخاطر.

كيف تحمي نفسك حال الانفجار؟

عند حدوث انفجار قريب بالمنطقة، لا تحاول الهرب فسرعة الانفجار كبيرة جداً، انبطح أرضاً على بطنك، وحاول أن تجعل قدميك باتجاه الانفجار ورأسك في الجهة المقابلة، وغطِّ ما يظهر من رقبتك ووجهك بكفيك لتؤمنهما من الشظايا، واجعل فمك مفتوحاً للوقاية من تغير الضغط على الرئتين، ثم ابتعد عن موقع الانفجار.

عندما تكون سائراً على قدميك في الشارع، عليك بالانبطاح فوراً على الأرض، ارقد مسطحاً تماماً، قم بتغطية أذنيك، وأبقِ فمك مفتوحاً وذلك لتقليل تأثير ضغط الانفجار، وإذا كان بإمكانك التدحرج أو الزحف تجاه حفرة أو مبنى أو خلف حائط دون أن ترفع رأسك أو جسمك فعليك أن تفعل ذلك، فقذائف المدفع أو الهاون تنفجر إلى الأعلى وإلى الخارج، لذلك فبقدر ما تكون منخفضاً نحو الأرض تكون فرصتك أكبر في تجنب الإصابة بالشظايا، وقد تكون القذيفة الأولية على مسافة بعيدة، ولكن القذيفة التالية قد تقع قريبة جداً منك. لا تترك المخبأ قبل أن تتأكد من توقف القصف أو الضرب بالقنابل، وعليك القيام بتدريب وتوعية عائلتك على كيفية التصرف في هذا الموقف.

كما ينصح أن تجلس تحت طاولة أو مكتب متين إذا كانت الأشياء تسقط من حولك، عندما تتوقف هذه الأشياء عن السقوط غادر بسرعة، مع الانتباه إلى السلالم والأرضيات المتضررة بشكل واضح وتجنب المشي عليها، وعند خروجك من المبنى، انتبه بشكل خاص لسقوط الحطام، واترك المبنى بأسرع ما يمكن، ولا تتوقف لاستعادة الممتلكات الشخصية أو إجراء مكالمات هاتفية، لا تستخدم المصاعد إلا إذا تم توجيهها صراحةً من قبل القائمين بالإخلاء.

بمجرد خروجك، لا تقف أمام النوافذ أو الأبواب الزجاجية أو المناطق الأخرى التي يحتمل أن تكون خطرة، وعليك الابتعاد عن الأرصفة أو الشوارع التي يستخدمها الآخرون الذين لا يزالون خارج المبنى أو المسؤولون الذين يستجيبون لـحالة طوارئ.

كيف تساعد في إنقاذك من بين الركام

إذا أمكن، استخدم مصباحاً كشافاً للإشارة إلى موقعك لرجال الإنقاذ. أو قم بالضرب أو القرع على أنبوب أو جدار حتى يسمع رجال الإنقاذ أين أنت، أو استخدم صافرة للإشارة إليهم، وتجنب الحركة غير الضرورية حتى لا ترفع الغبار، عليك القيام بتغطية أنفك وفمك بأي شيء في متناول يدك. مثلاً مادة قطنية كثيفة النسيج يمكن أن تكون مفيدة ومنقية للهواء، حاول أن تتنفس من خلالها. الصراخ فقط كملاذ أخير، أو للرد على نداء من شخص قريب بما يكفي لسماعك. الصراخ يمكن أن يتسبب باستنشاق كميات خطيرة من الغبار.