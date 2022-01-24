مأرب.. القوات اليمنية تستعيد جبالاً استراتيجية في حريب والعبدية

استعادت قوات الجيش وألوية العمالقة، مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، الأحد، مواقع استراتيجية ما بين محافظتي شبوة ومأرب.

وذكر مصدر ميداني أن قوات الجيش وألوية العمالقة أحرزت تقدمات مهمة في جبهة "مبلقة"، وحررت عدداً من المواقع المطلة على مديريتي حريب والعبدية.

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وواصلت ألوية العمالقة الجنوبية تقدمها وسيطرتها على جبال استراتيجية مطلة على مديريتي حريب والعبدية في مأرب.

شاهد تقدم ألوية العمالقة الجنوبية وسيطرتها على جبال ضاحة شقير والقرن والمدفون المطلة على حريب وجبال المدفون والحقيل ومهران المطلة على طريق الجفرة العبدية بمحافظة مأرب بعد معارك عنيفة وتكبيد المليشيات مئات القتلى والجرحى#اعصار_الجنوب pic.twitter.com/nUB8OSFBa4 — المركز الإعلامي ل ألوية العمالقة الجنوبية (@alamalikah) January 23, 2022

وتقدمت ألوية العمالقة على جبال ضاحة شقير والقرن والمدفون المطلة على حريب وجبال المدفون والحقيل، ومهران المطلة على طريق الجفرة العبدية بمحافظة مأرب، بعد معارك عنيفة وتكبيد الميليشيات مئات القتلى والجرحى.

يأتي ذلك فيما أعلنت قوات الجيش اليمني، الأحد، عن تقدمات ميدانية جديدة في تعز ومأرب بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الإيرانية.

تقدم في تعز

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني أن قوات الجيش أحرزت، الأحد، تقدماً ميدانياً وبإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في عدد من جبهات محافظة تعز، وسط خسائر في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية.

ونقل الموقع عن مصدر ميداني أن قوات الجيش شنت هجوماً على مواقع تمركز الميليشيات الحوثية، في جبهتي مقبنة والعنين، تمكنت على إثره من تحرير منطقتي "الأحطاب"، و"الأخلود".

وبالتزامن استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات الميليشيات في الجبهة ذاتها.

وأسفرت المواجهات - التي لا تزال مستمرة - والغارات الجوية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، وتدمير عربات تابعة لها.

ولفت إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت أبطال الجيش والعمالقة في المعارك، وقصفت تعزيزات الميليشيات الحوثية في منطقة المواجهات.

وأكد أن المعارك أسفرت عن تكبيد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وكان المركز الإعلامي للجيش اليمني، نشر مقطع فيديو للمعارك التي تخوضها القوات الحكومية في جبهات مأرب الجنوبية.