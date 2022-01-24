الدفاع اليمنية: ميليشيا الحوثي تعدم مقاتليها الرافضين للقتال

كشفت وزارة الدفاع اليمنية أنها حصلت على معلومات مروعة عن إعدام ميليشيات الحوثي لمقاتليها المنسحبين والرافضين للقتال.

وقالت الوزارة إنها وجهت وحداتها الميدانية باستقبال المقاتلين الحوثيين المنسحبين، متعهدةً بمنحهم الأمان وفق الأعراف الدولية.

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وأكدت وزارة الدفاع اليمنية أنها ستقدم أيضا يد العون والدعمَ للمنسحبين من الميليشيات الحوثية.. إذا رغبوا في العودة إلى مناطقهم.

ميدانيا في اليمن، تخوض ألوية العمالقة اشتباكات عنيفة مع جيوب ميليشيات الحوثي في السلسلة الجبلية المطلة على مديرية حريب.. ومديرية العين المحاذية لمديرية الجوبة جنوب مأرب.

هذا ودفعت ألوية العمالقة بثلاثة ألويةٍ عسكرية لجبهات القتال.

وكان وزير الدفاع اليمني، الفريق محمد المقدشي، قال الأحد، إن ملالي إيران يسعون لفرض الهيمنة على المنطقة العربية وفرض خرائط استعمارية فارسية جديدة عبر ميليشياتها الحوثية وأذرعها الإرهابية لزعزعة الأمن القومي والعالمي في المنطقة.

وأكد المقدشي أن الشعب اليمني يقف إلى جانب إخوانهم العرب في خندق واحد، لمواجهة الأعمال العدائية والجرائم الإرهابية، التي ترتكبها إيران وميليشياتها الحوثية واستهدافاتها المتكررة للأعيان المدنية والمصالح والمنشآت الحيوية داخل الأراضي اليمنية وفي السعودية والإمارات بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة والمتفجرات والألغام البحرية التي تتلقاها من الحرس الثوري الإيراني.